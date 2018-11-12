再任APEC領袖代表 張忠謀：老驥伏櫪，志在千里

APEC年會暨領袖峰會12日到18日在巴布亞紐幾內亞登場，領袖代表張忠謀12日於總統府出席行前記者會。（記者羅沛德攝）

2018-11-12 12:27

〔記者蘇永耀／台北報導〕APEC領袖代表張忠謀今表示，他和可能碰到的他國領袖會自然互動，也不會避免非經濟議題，至於相隔12年再度擔任APEC領袖代表，張忠謀說，12年來的改變比他想像得要多，他有相當感慨，他的心情是「老驥伏櫪，志在千里」。他說，這代表了12年雖然過去了，他還是有千里之志。

亞太經濟合作會議（APEC）年會暨領袖峰會12日到18日在巴布亞紐幾內亞登場，領袖代表張忠謀暨夫人張淑芬計畫於16日搭乘專機前往與會。

總統蔡英文今天在總統府內接見APEC代表團，張忠謀隨後舉行記者會，媒體詢問張忠謀，若遇到美國副總統彭斯（Mike Pence）、中國國家主席習近平或日本首相安倍晉三時，會傳達什麼訊息。

張忠謀表示，他把可能會碰到的接觸當作自然互動，「的確會有話跟他們幾位說，但每個人不太一樣，對彭斯說的話、對安倍說的話、對習先生說的話，都會不一樣的，也要看他們對我態度怎麼樣，自然互動嘛」。

張忠謀說，他要重新強調一遍，他是領袖代表身分，APEC是經濟會議，他不會避免非經濟問題，假如有別的領袖跟他談別的問題，他不會避免，不過也要看他們跟他講什麼。

媒體追問，張忠謀如果遇到安倍晉三，是否會就跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）傳達什麼訊息，若安倍談起福島食品議題，張忠謀要如何回應。

張表示，其實不需要傳達訊息，「我們要什麼他們都知道，他們要什麼我們也知道」，不是傳達訊息的問題，而是短短時間內有討論機會。

張忠謀說，大家都知道台灣蠻有興趣加入CPTPP，「不需要告訴他們，我有興趣，我們討論就是what does it take？你問福島，他可能也會問，what does it take？這就有討論的機會，我現在不想把要討論內容告訴你」。

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