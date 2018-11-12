新北政見辯論》結論12分鐘 蘇貞昌批侯友宜一半時間在抱怨

民進黨新北市長候選人蘇貞昌發言順序2號。（圖取自新北市第3屆市長選舉公辦電視政見會直播畫面）

2018-11-12 12:14

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市長辯論式公辦政見發表會今天登場，民進黨新北市長候選人蘇貞昌結論階段火力全開，他表示，12分鐘的時間很寶貴，侯友宜卻用一半以上時間在抱怨，並隔空開嗆說，如果坦坦蕩蕩地辦辯論會，大可以透過交互詰問，當面問得清清楚楚。

針對侯友宜質疑未把深澳燃煤電廠的態度說清楚，蘇貞昌回應，他30多年來對環保的堅持態度始終如一，如果有污染，絕不核發生煤許可，就像未來如果林口電廠有污染，朱侯團隊核發的生煤許可，他一定會停止。

對於侯友宜抱怨民進黨抹黑，蘇貞昌也澄清，他從未說徐自強案是侯友宜刑求，侯友宜應該自己說明清楚，並強調過去侯友宜雖有申報財產，但是當時沒公開，不會有人知道原來侯友宜這麼有錢，每年收租2000多萬元，還利用稅法保障弱勢的美意來賺取暴利，「你會讓一個玩法的人來執法嗎？」

談到年紀大的問題，蘇貞昌表示，自己雖比侯友宜年長幾歲，但一路走來，侯友宜老是「老、老、老」不離口，一下子叫他申請老花眼鏡，又說他「87」（網路用語，意指白癡），宣稱不口出惡言，結果前天在網路抨擊他10分鐘。他感慨說：「你還是我以前的部屬耶！」

蘇貞昌砲轟說，雖然他比侯友宜老，但是走的菜市場比侯多，早上出門時間比侯早，晚上收工時間比侯晚，「我體力有比你差嗎？」他的政見9月初就上網，共100多頁5萬多字，侯友宜拖到10月底才公布，才1頁1300字。

蘇貞昌更抨擊，在國民黨威權統治時代，他勇敢挺身而出，爭取自由、民主及人權，侯友宜卻選擇服從威權、奉命行事，台灣已經是自由、民主、人權開放的新時代，侯友宜卻還是舊時代的舊思維，並說如果重來一次仍會照做，蘇嗆侯：「你一直沒有走出舊時代，觀念比我老，一直選擇站在對立面。」

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