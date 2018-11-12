何時提告柯文哲 姚文智：先看他答覆我的問題

2018-11-12 12:21

〔記者周彥妤／台北報導〕民進黨台北市長候選人姚文智認為市長柯文哲造謠他競選經費一事，昨揚言提告，姚今被問及此事說，要看柯怎麼回答10日辯論會自己提問柯卻始終未答覆的問題，他要求柯在今天下班前回答，為何對外宣稱關閉競選帳戶，卻仍繼續募款，柯當天稱兩天答覆，今天是第二天，請在下班前先好好回答。

台北市長柯文哲今天說，民進黨台北市長候選人姚文智在10日電視辯論會公布的競選經費沒有細項，拿張紙晃晃晃怎麼評估？姚回應，柯2014年參選宣稱關帳卻仍對外募款，今年依舊不改習性，交代不清卻反過頭質疑他的明細，柯當天稱要2天答覆，今天是第2天，請在下班前先好好回答。

姚文智今天上午受訪提到，柯文哲用liar（騙子）的話術迴避對其價值的檢驗，國民黨高雄市長候選人韓國瑜則用「夜襲」一曲包裝民主的「逆襲」，正是這次選舉的寫照，看到北高兩位「網紅候選人」衝擊台灣民主，但代表台灣本土追求進步價值的民進黨，仍會全力以赴爭取勝利。

談到柯文哲稱公布的競選經費沒有細項，拿張紙晃晃晃怎麼評估？姚文智則要柯先回答，當天在辯論會提到，2014年柯對外稱關帳，卻還有1516筆、總共929萬多的錢流入，「進到你的口袋，吃乾抹淨，要如何對選民交代？」請講清楚，這件事已經4年，而且柯在辯論會裡說給2天的時間，今天是第2天，請在今天下班前好好回答。

姚文智也說，其次，今年柯參選，2個月前說關帳，11月2日有人檢舉柯其實照收捐款，單據在自己手上，收多少捐款？有無退回？要怎麼處理？也已經很多天，沒辦法交代？這些都沒辦法交代，還來質疑別人的帳目細不細？

姚文智說，在辯論會也提到，自己有一棟房子，貸款從原來684萬，為了選舉再加貸300萬，當天也問柯文哲有幾棟，但柯仍未答覆，「這個這麼簡單，如果是我，當場就可以回答」。

姚說，不懂為何柯文哲當年18塊的蒜頭可以報，現在929萬說不出名堂？他要求，今天下班前，請柯一併回答尚未答覆的問題，特別是房子部分，「這麼簡單的問題，不用找人來計算，也不用有報表」。

柯文哲於辯論會稱姚文智、國民黨市長候選人丁守中公布的競選經費比自己少，「你們信嗎？」姚昨上午受訪極度不滿，指他公布的支出就是柯的兩倍多，但柯蓄意造謠，「標榜清高、糟蹋別人」，揚言柯若不道歉，下午將提告，姚下午於政見發表會再砲火連珠嗆柯，「比馬英九還不如，作為比國民黨還國民黨！」但會後受訪，姚態度放軟稱，「去告會告訴大家啦！」

媒體追問何時提告柯文哲，姚文智說，看柯文哲怎麼回答他的問題，有好幾件事情，很多事情等很久，如市政、還債、大巨蛋黑箱等問題是，還有其人格操守都充滿疑問，柯卻沒有一項有回答。