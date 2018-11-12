新北政見辯論 》侯要求對深澳表態 蘇貞昌反批「向馬英九請教什麼？」

2018-11-12 12:10

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市長辯論式公辦政見會今天登場，針對提問對深澳燃煤電廠的態度時，國民黨新北市長候選人侯友宜承諾，上任後絕不核發生煤許可，民進黨新北市長候選人蘇貞昌則反批，前總統馬英九說要重啟核四，侯友宜還去請教馬，到底誰才該表示態度？

針對深澳燃煤電廠，侯友宜批中央政策反覆，一夕之間觀塘換深澳，他如果當新北市長，絕對不核發新設生煤許可，「我也會支持蓋電廠，只要沒有污染，侯友宜都會支持」，未來也會透過公民參與、能源治理的方式，讓產業智慧升級，公有機關、校舍積極發展綠色能源，他強調，節電是減法思維，不是加法思維。

蘇貞昌質疑，國民黨執政時期硬是興建屏東的核三廠，把核一、核二、核四蓋在新北，浪費幾千億元，現在核四封存了，立法院通過建立非核家園，國民黨前總統馬英九又說要重啟核四，侯友宜還跑去請教馬談能源政策，「到底馬教了什麼？才是侯友宜要表示態度！」，更批侯選舉期間只會講一個深澳議題，且態度前後不一。

他強調，能源政策與環保議題是很嚴肅、科學、專業的，應該交給專業決定及判斷，不是做為選舉造勢的議題在那裡嚷嚷，深澳電廠案環評都已撤回，中央政策不可能髮夾彎。

蘇貞昌表示，他的態度很清楚，一定堅持環境保護第一，「如果有污染，我絕對不允許」，不會像朱侯團隊，今年1月才核發林口電廠的生煤許可，現在又反對深澳，自己不是很矛盾嗎？他呼籲侯友宜，深澳現在已經停建了，不要再繼續消費深澳的議題了。