丁守中拋電視廣告 主打「無趣但有用」

丁守中打出電視形象廣告，主打「丁守中無趣 但有用」，分別以白開水對比冰淇淋聖代、螺絲釘對比小蜜蜂圖釘，對比出丁守中的樸實與台北市長柯文哲的華而不實。（截取自丁守中競選廣告）

2018-11-12 11:51

〔記者鍾泓良／台北報導〕九合一選舉進入倒數，國民黨台北市長候選人丁守中打出電視形象廣告，主打「丁守中無趣 但有用」，分別以白開水對比冰淇淋聖代、螺絲釘對比小蜜蜂圖釘，對比出丁守中的樸實與台北市長柯文哲的華而不實。

丁守中說，之前也有丟出都更跟公托的網路廣告，就是回到柯文哲四年前廣告的場景，發現老舊的房子更加斑駁、家長還是進不了公托，直說柯文哲就是「政治大騙子」。

丁守中說， 他把個人特質、想在北市推動的政策告訴製作團隊，表示「丁守中不花俏、不搞笑、不搞怪」，自己就像白開水、釘子，可以把事情搞好。

資深媒體人唐湘龍今天開記者會表示，「釘」就代表丁守中，也代表台北英文字的T；主形象廣告30秒，另有其他10秒短廣告和政策訴求廣告，沒有負面攻擊文宣，希望所有候選人都能以市政核心議題作直球對決，而非等著4壞保送。

唐湘龍說明，冰淇淋聖代剛吃得時候很刺激，但你不可能一天吃3杯、5杯，但白開水是至關重要的；螺絲釘不管是3C產品或家具，是會被忽略卻是可以使用產品，就像丁守中推動政策一定會推到底，不像小蜜蜂圖釘長得可愛卻不牢靠。

丁守中團隊也推出，柯文哲四年政策交白卷的競選廣告，唐湘龍說，許多人對於柯文哲推動的重大政策，絕大部分市民頂多說忠孝橋引道的拆遷，「四年如果只有這樣你講得出來，那該怎麼辦？」而在大巨蛋廣告中，則以柯文哲的穿著及砸碎的蛋當視覺，打上「Kp玩蛋 Bot完蛋」；最後都更廣告則以老人下不了樓梯當畫面，並以「柯P不下來 老人下不來」為宣傳口號。

而對於電視廣告撥放時間及相關經費，丁守中坦言，電視廣告是目前選舉團隊最大的支出，約兩千萬元，播放時間約是最後十天。唐湘龍補充，團隊經費沒辦法每支都強打，而是用都更篇當作主打，其他都剪到約20秒的影片。