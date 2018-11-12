新北政見辯論》侯友宜再批對手抹黑 籲終止奧步選舉

國民黨新北市長候選人侯友宜發言順序1號。（圖取自新北市第3屆市長選舉公辦電視政見會直播畫面）

2018-11-12 11:42

〔記者何玉華／新北報導〕新北市公辦政見辯論會最後階段結論，侯友宜強調「正步對奧步」、「非典型的政治人物的做事態度」，並要求對手蘇貞昌對未來不發生媒許可表態。

侯友宜說，很遺憾沒有看到蘇貞當對人民守護健康、環境生態保護的態度，他帶了一份不發生媒許可的承諾書，希望蘇貞昌也能簽署；未來他當選新北市長，將成立一個氣候變遷及能源對策的委員會，盤整能源，這是對新北市及全國盡我們的力量。

侯友宜說，這次選舉他強調兩個價值，第一就是「正步對奧步」、「正步對抹黑」，強調他以單純正向的態度選舉，不口出惡言、不謾罵，但民進黨集黨國之力極盡抹黑，從文大宿舍、促轉會變東廠、甚至含沙射影說他刑求徐自強，最近又說他財產申報不實，還說「當年早知道這樣子就不用他」...呼籲選民要終止奧步。

他提到第二個價值是他從基層歷經14個職位，都是經過長官的嚴格考核，希望以單純做事的力量，可以改變大家的想法，知道單純不分顏色基層的人，可以一步一腳印努力往上爬，得到支持當選民選的首長，這絕對跟典型的政治人物不一樣，他會把人民、國家擺在第一位， 不分顏色，只問是非對錯，用魄力、決斷力解決問題，沒有包袱，用他非典型的政治人物做事情，勇敢向前行。

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