南市府「助攻」台中盧秀燕？藍譏綠：自捅馬蜂窩

2018-11-12 11:34

〔記者吳俊鋒／台南報導〕台南市政府回擊國民黨主席吳敦義的批評，意外點出台中道路坑洞最多，遭疑幫國民黨台中市長候選人盧秀燕「助攻」，國民黨台南市議員林燕祝就表示，「感謝民進黨送分」，也譏諷南市府有問題不思檢討，只會推諉責任，結果「自捅馬蜂窩」。

為了澄清吳敦義助選時，批評823豪雨期間，台南道路狀況多的說法，南市府公布六都道路坑洞統計數據，意外揭露台中從2016年到2017年5月，道路坑洞多達4萬9000個，引起熱議。

盧秀燕陣營「借題發揮」，抨擊民進黨現任市長林佳龍政見空洞，道路問題還是黨內自己認證的，不認錯、還硬拗。

尋求連任的林燕祝今天也表示，選舉期間，當藍營質疑民進黨提名的市長候選人黃偉哲，南市府時常「搶答」，屢遭質疑已矮化為市黨部的新聞局，這次打到自己人了。

林燕祝指出，南市府就是這樣，好的就往身上攬功，壞的就對外「牽拖」，透過「消遣其他縣市」陳述，來凸顯自己，除了道路坑洞，空污問題也一樣；而目前民進黨執政縣市比藍營多，這種推諉的方式，自捅馬蜂窩不意外，感謝南市府為盧秀燕助攻。

林燕祝說，地方提出問題、批判，市政府應虛心受教，拿出解決方法去改進，一味卸責，只會讓人民「看破手腳」，也顯示民進黨對台南選情的焦慮。

也爭取連任的民進黨台南市議員林志聰則為台中市緩頰，各地幅員大小有異，將道路坑洞的數據放在同一天平上比較，有失客觀，絕非林佳龍做不好；他也建議南市府，遇到藍營質疑，只要強調自己解決問題的效率就好，牽扯其他縣市，多此一舉。