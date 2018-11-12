巴紐駐台人員酒駕移送 外交部：台灣酒駕零容忍

外交部次長劉德立12日赴立院外交及國防委員會，就「美國期中選舉結果以及中美貿易戰對台美中三邊關係的影響評估」報告並備質詢。（記者朱沛雄攝）

2018-11-12 11:34

〔記者呂伊萱／台北報導〕巴布亞紐幾內亞駐台外交人員昨天凌晨酒駕遭移送。外交部次長劉德立今天對此表示，台灣對酒駕零容忍，外交部也一再提醒駐台使節、代表及機構人員此事，酒駕就是依法處理。外交部也說明，交通違規部分，駐台使節或代表都沒有外交豁免權。

巴布亞紐幾內亞駐台外交人員昨天清晨5時許在台北市信義區駕車，途中遇到警方攔查，酒測值超標，詢後依公共危險罪嫌移送台北地檢署偵辦。

立法院外交及國防委員會今天就「美國期中選舉結果以及中美貿易戰對台美中三邊關係的影響評估」專題召開會議，外交部次長劉德立、謝武樵與經濟部次長王美花列席報告並備詢。

劉德立在會前受訪表示，台灣對酒駕零容忍，這是絕對沒有辦法容忍的事情，外交部也一再提醒駐台的使節代表及機構人員，讓他們了解台灣對酒駕絕對是零容忍，也宣導只要酒駕就是依據台灣法律處理。

外交部禮賓處副處長李岳融則表示，對於交通違規的部分，駐台使節或代表都沒有外交豁免權，再加上昨天巴紐駐台人員所駕駛的車輛為私人車牌，因此警方依法處理。

我國與巴布亞紐幾內亞於1999年有正式外交關係，但只維持17天即斷交，目前在對方首都互設具大使館性質的代表機構。

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