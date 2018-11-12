結束神隱！鄺麗貞回台東拚選戰 宣布「不可能競而不選」

台東縣縣長候選人鄺麗貞12日舉行記者會，表示將於下午返回台東加入選戰。（記者叢昌瑾攝）

2018-11-12 11:30

〔記者陳鈺馥／台北報導〕九合一大選倒數12天，台東縣長候選人鄺麗貞告別神隱狀態，今日親自在台北召開記者會，號召鄉親「一起回家做台東的主人」。她強調，既然登記就不可能「競而不選」，要讓台東政治重新洗牌，並向丈夫吳俊立喊話，「如果他愛我，他這一票會投給我！」

原為國民黨籍的前台東縣長鄺麗貞，在台東縣長選舉以無黨籍登記參選，與支持國民黨台東縣長候選人饒慶鈴的吳俊立不同調。吳俊立日前呼籲，為了國家與台東，全力以赴支持饒慶鈴；鄺麗貞今日提及，「期待再相會，選舉是一時的，家是永遠的！」

鄺麗貞今天公開表示，最重要是要向大家報告，自己中午就要搭飛機回台東，面對這次選舉一直用不一樣選戰打法，用不一樣視野打選戰，今天開始將公開這段期間所有努力的成果。

鄺麗貞指出，這次參選最重要事情是要「分享」，很多人對她的參選有疑慮和懷疑，要非常慎重解釋，「我扮演的是解構者角色」，解構者代表瓦解舊勢力的權力交易，讓所有台東百姓能夠建立公平秩序，讓台東年輕人都有出頭天的機會。

針對丈夫吳俊立是國民黨在台東輔選大將，參選是否取得家人諒解？鄺麗貞回答，每一個夫妻在攜手共創人生的旅途上，都可能會有不同意見，「在這部分，我想他只是對看事情角度不同，大家認知不同。」

鄺麗貞說，她選擇的是創黨的信仰及價值，這沒有什麼諒不諒解部分，走過這一次，「我希望他能夠更理解，在過去十幾、二十年，遭受到黨對他打壓，仍然是扮演愚忠的角色，其實我是非常心疼的！」

對於國民黨主席吳敦義日前公開說，希望鄺麗貞維持「競而不選」？鄺今日宣告，既然登記就不可能「競而不選」，台灣在民主過程中，大家都說「造勢、造勢」，勢如果是造出來的話，是否真的代表民意？希望所有台東鄉親、中間選民、公民力量崛起，及挺藍的鄉親不需要含淚投票。

此外，關於是否擔心先生吳俊立不投給你？鄺麗貞強調，登記參選就是勇往直前，這當中沒有遺憾，沒有講好不講好，「每一票我都要爭取，我也要爭取他這一票，相信如果他愛我，他這一票會投給我」，更重要的是也要爭取饒慶鈴議長那一票。

鄺麗貞指出，如果台東有棄誰保的問題，那表示自己的參選是有影響力，台東過去在特定家族把持下，自己就是因看穿這一切，才勇敢跳出來參選，無非是希望打破把持，讓台東所有想參政年輕人得到機會，讓台東成為發揮理想的地方。

鄺麗貞表示，民主真諦無非選出有能力和能執行的人，全台灣選戰沸沸揚揚、熱熱鬧鬧，期盼在台東的選舉，以往一、二十年的政治算計，含淚投票都因她的參選能夠瓦解，這才是有民主意義做法。

相關影音