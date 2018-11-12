雲嘉南空品拉警報 13個測站達紅色警戒

2018-11-12 11:37

〔記者蕭玗欣／台北報導〕中南部今天空氣品質仍舊不佳，據環保署截至10點統計，全國77個空品測站中，13站達到對所有敏感族群都不健康的紅色警戒，16站則是對敏感族群不健康的橘色提醒，隨著下午東北風增強，中南部空品將更惡化。環保署提醒，明後兩天東北風偏強，雲嘉南及高屏地區因位於下風處，擴散條件差，汙染物容易堆積，空品為橘色提醒到紅色警戒等級。

據環保署空氣品質指標顯示，包括崙背、麥寮、新港、新營、善化和朴子等10多個雲嘉南空品測站都達到紅色警戒等級；沙鹿、西屯、林園、鳳山和屏東等中部和高屏測站則達到橘色提醒等級。

環保署表示，今天下午起東北風增強，北部及竹苗擴散條件較佳，中部以南位於下風處，擴散條件不佳，雲嘉南及高屏空品區為「紅色警示」等級；中部空品區為「橘色提醒」等級；北部、竹苗空品區、馬祖、金門及澎湖為「普通」等級；宜蘭及花東空品區為「良好」等級。

13日東北風增強，迎風面的東半部地區有局部短暫雨，宜蘭及花東空品區為「良好」等級；北部、以及竹苗空品區為「普通」等級；中部以南位在下風處，風速較弱，擴散條件差，中部以及雲嘉南空品區為「橘色提醒」等級；高屏空品區為「紅色警示」等級。

14日東北風仍偏強，迎風面的東半部地區有局部短暫雨，宜蘭及花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、以及中部空品區為「普通」等級；雲嘉南及高屏空品區位於下風處，風速仍弱，擴散條件較差為「橘色提醒」等級。