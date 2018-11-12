新北政見辯論 》文大宿舍案 侯友宜喊有繳稅 蘇貞昌批沒繳房屋稅

新北政見辯論 》侯友宜喊文大宿舍有繳稅，蘇貞昌：沒繳房屋稅。（圖取自新北市第3屆市長選舉公辦電視政見會直播畫面）

2018-11-12 11:33

〔記者李雅雯／新北報導〕新北市長候選人公辦辯論會今天上午10點登場，國民黨新北市長候選人侯友宜針對文大宿舍繳稅問題回應，聲稱是選舉抹黑，也都按照規定申報；蘇貞昌則強調侯沒有繳房屋稅。

第二輪第四題提問人為自由時報代表李信宏，他提問兩位候選人，九合一選舉被視作民進黨中央執政期中考，蘇貞昌是否有包袱？侯友宜如何發揮新北市執政優勢說服選民？外界質疑侯友宜是「朱規侯隨」，沒有政見新意，以及副市長任內在新莊區買地、養地的指控，侯友宜怎麼看？外界疑慮蘇貞昌年齡已71歲，政壇老面孔、年紀太大，蘇貞昌怎麼看？兩位是否會效法台北市長選舉作法，公布選舉經費，結餘款將怎麼運用？

侯友宜回應，不管大環境怎麼走，將會永遠做自己、務實地拚選戰，建設是一棒接一棒，托老、托育、照顧年輕人、照顧長輩都還可以繼續努力，沒有所謂「朱規侯隨」，因為「侯友宜就是侯友宜」，會一步一腳印做好每件事情，國家、榮譽是不變的價值。

侯友宜另也反擊文化大學大群館出租案。侯友宜強調，文大宿舍21年來都合法，卻被說資金不明、沒繳稅，「東廠又來了」，這兩天又要影射、抹黑新莊區持有的土地，「我坦蕩地說，都合法且都按照規定申報，完全沒有問題」。時間已到，侯友宜未針對選舉經費部分多做說明。

蘇貞昌回應，國民黨才最會抹黑，當初選屏東縣長連任就是因為國民黨抹黑而落選，後來法院判刑抹黑者還要求登報道歉，這次新北市長選舉還抹黑到阿公（指：蘇雲英），惡質選舉文化應該到此為止。

「這是民進黨期中考，也是朱立倫、侯友宜的期末考」，蘇貞昌認為，朱立倫執政新北市8年卻是弊案連連，有副市長（指前新北市副市長許志堅）因為貪污而被判刑；有一個副市長去當工程門神，選舉就是因為公開透明而獲得檢驗，「我已經被檢驗一輩子了」。

蘇貞昌喊話侯友宜，「（文大宿舍）你說有繳稅，但沒有繳房屋稅」、「新莊你說是繼承，地籍謄本一拿出來就是你當副市長時候去新莊買的」；蘇貞昌質疑，這就是侯友宜說的捷運到哪裡、都更到哪裡嗎？

蘇貞昌強調，選舉不要怕檢驗，侯友宜拋出很多政見說要做朱立倫兩倍，不過為什麼過去8年不做？關於選舉經費，將會依法公布經費，至於侯友宜是第一次選舉，市民會更想知道其財產來去狀況。

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