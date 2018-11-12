承諾事務費補助全捐 他拚里長選舉全為爸爸

2018-11-12 11:17

〔記者邱灝唐／台南報導〕台南市安平區天妃里（港仔里、石門里合併）里長候選人歐明仁，在拚戰年底選舉中，喊出當選後里長事務費、選舉補助款全捐出。歐強調，他不缺這一點錢，但為了遵守與爸爸的承諾，且因個性雞婆才出來參選。

台南市選情除了市長、議員選舉戰得激烈之外，部分行政區里長受到里鄰整併的影響，過去相鄰的里長被迫互相競爭。許多現任里長為顧及多年的情份，紛紛中止連任之路，與此同時也有許多挑戰者冒出頭。

歐明仁年底就要挑戰安平區天妃里的里長一職，強調47歲的他是現在安平舊部落區最年輕的里長及候選人，而返鄉服務則是為了遵守與爸爸的承諾，兩人約定好在外頭奮鬥成功之後要回饋鄉里。

因此，歐明仁喊出若當選，事務費、選舉補助款都會捐出成立社區急難救助金和公益用途；歐表示，他當年也算是北漂青年，到台北闖出一片天且有自己的生意之後才回到台南，雖然現在已經淡出公司運作，但靠著分紅還是可以過活。

歐明仁表示，這也是他規劃把里長相關收入都捐出去的憑藉，畢竟生活不缺這一些錢，但對於弱勢團體卻可能是救命錢，所以若能當選就會媒合外界資源，加上自身的事務費設置社區急難救助金，只要有需要就直接發放，無須再經過公文往來和人工審核，接著是針對社區長輩，要設置免費老人食堂，讓長輩外出聯誼活絡人際，並且完善緊急通報系統，提供獨居老人援助，最後則是照顧轄內國中、小清寒學生獎學金，讓他們能用功讀書、安心成長。