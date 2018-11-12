新北政見辯論 》侯批藍綠惡鬥 蘇請侯叫藍的不要鬥了...

新北市長候選人政見辯論，談及藍綠惡鬥。圖為侯友宜。（取自直播畫面）

2018-11-12 11:16

〔記者何玉華／新北報導〕新北市長公辦政見辯論會第二輪提問，提到台北市、高雄市兩都的候選人柯文哲、韓國瑜所帶起的旋風，對兩黨及新北市未來的發展，以及未來雙北若分屬不同政黨，如何合作與各自發展；侯友宜強調「態度」，將來雙北的合作，一定主動去找台北市長一起拚，蘇貞昌則強調，不對其他縣市選誰當家作批評，因為將來都是合作的夥伴。

侯友宜說，韓流讓大家看到人民的覺醒，中央執政兩年多，造成民怨累積，民眾厭惡藍綠惡鬥，他的態度就是不分顏色好好做事，並說在新北市副市長任內，所做的幸福保衛戰、高風險家庭整合，都是只認是非對錯，不認顏色。在雙北的合作，他一定主動積極找台北市長一起拚，一起向前行。

蘇貞昌諷刺地說，侯先生講藍綠惡鬥，但他是代表藍的出來，應該要回去叫藍的不要鬥了；說不要問顏色，但要選票的時候有顏色，對外又說沒顏色。

蘇貞昌說，對其他縣市要選出什麼樣的人當家，他不會去批評，因為將來都是要好好的合作；他強調，縣市長與立法委員選舉不同，市長是與人民生活息息相關，市長是要有方方面面的眼光、魄力、公平與溫暖。就是因為他公平、溫暖，所以他競選縣長連任時，在當時的台北縣29區贏了24個區，很多鄉鎮市長都出來幫他助選，甚至直接掛名，像現在國民黨的市議會議長蔣根煌，當初就陪他站吉普車遊街，這就是因為他公正溫暖。

蘇貞昌說，侯友宜說如果與台北市合作，他一定親自跑，那將來還要與桃園合作，如果如他說的一定親自跑，那林口A7合宜宅廢水汙染新莊，怎麼不跑一跑？還要發公文呢？弄得蔣議長拜託他，他親自跑，24天就解決。

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