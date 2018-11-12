丁守中向孫文獻花 順便合體復興中學生

2018-11-12 11:07

〔記者林良昇／台北報導〕國民黨台北市長候選人丁守中今前往國父紀念館參加國民黨總理孫文誕辰153週年獻花儀式，遇到台北市私立復興實驗中學率學生在等待參加儀式，丁走進學生中拜票，還有國民黨市議員候選人高呼「台北的未來在守中」等口號，儼然演變成造勢活動。

對於民調與台北市長柯文哲拉近，丁守中今受訪時表示，他相信市民、中間選民都在覺醒，台北市持續衰退下滑，經濟低迷不振，他會持續努力，勤跑基層宣講 ，相信會有更多民眾會了解到台北要換市長做，換一個真能做事的人，而不是作秀不做事的人﹔ 泛藍選票有回流，他會像中華隊一樣，積極爭取逆轉勝。

丁守中認為，民調拉近不完全是柯文哲競選總幹事小野產生的效應，是中產階級、中間民眾了解台北在衰退，不但沒有辦法做台灣的領頭羊，在國際大都會之間都看不到人家車尾燈。

對於柯文哲稱他現在要認真選舉了，丁守中諷刺，柯常常說他現在要開始認真做市長，但已經浪費台北市民4年，還要給他浪費時間嗎？

對於柯文哲說丁守中競選經費公佈沒有人會相信，丁守中也反嗆柯文哲大概忘記了，當年在立法院推動陽光法案、財產申報、政治獻金申報得就是丁守中。

在丁守中接受媒體訪問後，走入在國父紀念館外等待的私立復興中學學生群中爭取支持，一旁還有國民黨台北市議員候選人在用麥克風高喊「台北的未來在守中」等競選口號，隨後抵達的國民黨主席吳敦義也如法炮製，還與學生開心合影，儼然演變成造勢活動。

依照台北市私立復興實驗高中官方網站上校史，民國34年蔣宋美齡創立「中華民國婦女聯合會」，翌年，台灣省婦女工作指導委員會，婦女界先進林慎、廖溫音捐資興學，創辦「台北市復興幼稚園」，之後増辦小學、中學、實驗高中等。