大群館案前後認定不一 監院糾正北市府

監察院今針對「文化大學租用大群館作為學生宿舍，因有違規使用情事引發爭議」一案，通過監委高涌誠提出的糾正案及調查報告。（資料照）

2018-11-12 11:01

〔記者謝君臨／台北報導〕國民黨新北市長候選人侯友宜妻家的文化大學宿舍「大群館」引發爭議，監察院調查認定違反台北市土管自治條例的處理作為以及建照核發作業等2項違失，今天通過糾正台北市政府；另要求財政部、教育部及新北市政府就本案衍生問題，作後續處理。

調查監委高涌誠指出，本案經監察院調閱相關卷證，並約詢台北市政府及新北市政府相關人員後，認定台北市政府違反台北市土地使用分區管制自治條例規定、建造執照核發的審核與相關規定未合等違失，因此提案糾正台北市政府。

監察院指出，台北市政府所屬機關於101年12月間，配合台北市議員會勘後，即知悉文化大學向又昱公司租用不動產作為學生宿舍，但北市府未依規定辦理建築物公共安全檢查簽證及申報，僅依建築法規定裁處罰鍰，並未認定前揭建物使用情形，違反台北市土地使用分區管制自治條例規定。

此外，又昱公司也曾就大群館用途疑義，函請北市府釋疑，又經函復非屬自治條例管轄範疇。大群館用途至107年間並未改變，但北市府卻於107年7月間為不同處分，並要求文化大學依前揭條例規定處理，明顯就相同事實為歧異認定，斲傷政府威信。另，本案建物用途為「集合住宅」，並無廚房設計，其建造執照核發的審核，與相關規定未合，均核有違失。

監委高涌誠並指出，有關文大大群館所涉租金收入疑義，監院將函請財政部督促所屬稽徵機關續處核課事宜。此外，教育部雖稱已修正大學校院校務基本資料庫的填表內容，要求學校填報時應自我檢核，將隨機抽檢，但對於「專科以上學校總量發展規模與資源條件標準」之相關規定，仍應詳加檢視檢討修正。

另，台北市都發局前科長汪禮國，曾於101年12月發函，認定「文化大學大群館供文化大學學生住宿使用，尚無違反台北市土管自治條例規定」。但107年6月媒體披露北市都發局表示，大群館不符土地使用分區管制規定後，汪竟連續2日主動連繫前往台北市政府關心本案，招致外界不當聯想，作為確有未當。