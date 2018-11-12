選前抗議多！年改訴願遭打槍 全教產赴教育部抗議

2018-11-12 10:57

〔記者林曉雲／台北報導〕選舉投票之前抗議多，不滿年改訴願案被駁回或不受理，全國教育產業總工會今天赴教育部前抗議。理事長黃耀南抨擊，軍公教的退休金改革自今年7月1日施行，6月間退休公教人員陸續收到行政處分書，全教產會員依法於30天內提起共同訴願及共同復審，至今已數個月過去，相關訴願機關（包括教育部、行政院、保訓會）卻遲未處理，他們要求到場陳述意見，要有發聲的管道。

教育部法治處專門委員汪康定出面接受陳情表示，後續會依法定程序處理，訴願委員會檢視陳情書和訴願書，依法通知是否到庭辯論，由訴願委員會依權責處理。

蔡政府推動的軍公教年金改革自今年7月1日起施行，不滿退休金縮水，大批退役軍人與退休教師的年改訴願案湧向行政院，行政院訴願會每天加班，已審查完成1萬6千多件的訴願裁定書，其中逾9成年改訴願案遭駁回，其餘不到1成案件不受理，1萬6多件訴願案全沒打贏。

這些訴願案件所提理由，絕大多數質疑年改違反信賴保護以及法律不溯及既往的原則，或者質疑年改違憲、違反平等原則，不過行政院訴願會並未予以採納，訴願會裁定書認為，年改退休金自7月1日起重新核算發放，原處分機關的核算無誤，於法並無不合，這些訴願裁定書都已寄給當事人。

黃耀南表示，全教產會員提出的共同訴願、共同復審案件，委由全教產幹部為選定代表人，案件於訴願、復審提出時，已經在訴願書或復審書中申請到場辯論及陳述意見，並另具狀再次申請，依據訴願法第63條第3項，此次退休金改革影響數十萬人退休後生活，有些個案甚至造成生活堪虞的情形，對訴願人有重大影響，理由均屬正當，訴願機關自應給予陳訴意見及辯論的機會。

黃耀南表示，依目前媒體報導及全教產蒐集案例，所見諸之相關訴願決定書、復審決定書內容，訴願機關對於適用法律之違憲事實，在訴願決定書或復審決定書中均視而不見、略而不論，棄法治國原則於不顧，如何可以自稱中華民國為憲政國家？

全教產要求參與復審及訴願之委員對於此次憲法爭議，不論贊成或反對，均應具體記載於訴願、復審之會議紀錄，以供後世參考、檢視。現階段的訴願結果，依媒體報導，萬名退役軍人、退休教師向行政院提出訴願，不是被駁回，就是不受理，全教產未來將繼續透過行政訴訟爭取權益，若行政法院依舊以「惡法亦法」為不利益判決，全教產亦將依法提出釋憲聲請。