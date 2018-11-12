新北政見辯論 》蘇貞昌承諾上任100天 興建親子體驗博物館

蘇貞昌承諾上任100天，將興建親子體驗博物館。（記者邱書昱攝）

2018-11-12 10:52

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市選舉委員會今天舉行新北市長辯論式公辦政見發表會，民進黨新北市長候選人蘇貞昌在申論階段，承諾上任100天內，將向中央爭取位於新板特區的土地，興建親子體驗博物館。

蘇貞昌指出，現階段台商急著回流，外資急著找新的地方投資，新北擁有最好的條件，包括興建廠房的土地，也有全台最多的高階勞動人才，區位最佳，現在只差一位有國際觀、有遠見、有魄力的新市長，以及有效率、會規畫、有執行力的好團隊，他上任後將立刻組成有效率、最會爭取、最關心市民的市府團隊，「新人新氣象，立刻衝衝衝！」

蘇貞昌表示，當年他擔任台北縣長時，開闢40公頃的新板特區，並保留3.3公頃土地，中央已允諾興建歌劇院，沒想到過了13年，現況仍在停放摩托車，同時間高雄衛武營開幕，吸引兩萬人，「看了實在讓人嚥氣！」

蘇貞昌承諾，他上任後100天內，一定取得土地，興建親子體驗博物館，並於3年內打通大漢溪旁堤外道路全線，從三重連接至新莊、板橋、樹林、鶯歌。

針對社會住宅，蘇貞昌也酸說，朱立倫、侯友宜團隊宣稱8年內興建7000戶，但其中3200戶是中央的世大運選手村，未來他要打破框架，不會像現在市府還要收房屋稅、地價稅，將透過中央爭取、民間合作、包租代管等方式興建社會住宅，6年內達到5萬2000戶。

蘇貞昌強調，這是城市競爭的時代，太多預算是競爭型的預算，做為市長要懂得預算在哪裡，向中央爭取，不是選一個老是和中央抬槓、吵架的市長，也不是中央把錢給你，又被嫌0元，「選對人，會做事，4年就可以改變一座城市。」