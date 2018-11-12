新北政見辯論 》侯友宜談大台北發展 要如「魚躍龍門」

國民黨新北市長候選人侯友宜談大台北發展。（取自直播畫面）

2018-11-12 10:37

〔記者何玉華／新北報導〕新北市長選舉公辦政見辯論會於今（12）日上午10點舉行，首輪由兩名候選人各自進行12分鐘的政見申論，依抽籤順序上台，侯友宜抽到1號，率先登場。

主持人由新北市選委會委員洪清暉主持，在他說明政見辯論會規則後，由侯友宜率先登場。

侯友宜首先對當年擔任警政署長任內，與當時的行政院長蘇貞昌一起為台灣拚治安的不解之緣，向蘇貞昌鞠躬表達感謝，隨後強調他接受的警察教育，一生以國家、正義、榮譽為永生不變的信念，也是他難忘的初心。

隨後，他以在新北市打拚7年多的經驗表示，未來當選新北市長，將在既有的基礎來規劃新北市的願景；他以一條魚來比喻大台北生活圈，強調大台北市就像一條魚，魚頭是基隆到台北市，中段就是新北市，魚尾就是桃園，而其中最重要的骨架跟血管就是三環三線，就像電視廣告詞說的，「腳麻跑不掉」，所以他要打通骨架跟血管。

除了骨架，侯友宜說，魚的肌肉群要展現出來才會更有力量，他要在新北市的溪南，溪北（以大漢溪為界）地區，用他提出的「都更三箭」:捷運到哪裡，都更到哪裡；主要道路的兩側大幅都更整建維護；推動防災型的都更，極力的改變現狀。

都更三箭做好了，他會用科技建立整個社會的安全保護網，就像魚鱗一樣保護魚身，這樣才會完整，才會魚躍龍門，讓新北市在大台北市扮演就有力的力量，帶動台北，讓全台灣看得見。