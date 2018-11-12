遭指亂丟垃圾還嫌掃的慢 吳敦義怒了

2018-11-12 10:30

〔記者林良昇／台北報導〕對於蔡英文總統日前在選舉造勢場合批評國民黨「亂丟垃圾的人，沒有資格嫌打掃的人掃得慢」，國民黨主席吳敦義今在受訪時怒嗆「她胡說」，批評政府內政不修、經濟很爛、兩岸不和平、國際關係超爛，「我們還做得不夠好 但他做得太爛了！」

吳敦義今到國父紀念館出席國民黨總理孫文誕辰153週年獻花儀式，受訪時被問到九合一大選選情，吳敦義表示，新北市長候選人侯友宜一路領先，高雄市長候選人韓國瑜表現非常優秀，台中市長候選人盧秀燕也非常出色，彰化縣長候選人王惠美、台南市長候選人高思博也一直扶搖直上之勢，桃園市長候選人陳學聖也上來了，現在最關鍵是台北市。

吳敦義說，台北市長候選人丁守中民調在伯仲之間，非常有機會，首都過去4年，沒有一個讓大家欽佩或接受的好的建設，丁守中以他是優秀立委、出色教授，品德操守能力都是第一流的，昨天的造勢活動展示了台北市民支持丁守中的熱情，丁在這一戰非常有機會能夠獲勝。

對於蔡總統日前對國民黨「亂丟垃圾的人，沒有資格嫌打掃的人掃得慢」的批評，吳敦義怒嗆「她胡說！」，並痛批「她治安超爛」，並稱國民黨過去執政，沒有發生過分屍案連續2個禮拜出現3次﹔國民黨在兩岸都是和平穩定發展，蔡總統卻違背她所謂維持現狀的承諾。

吳敦義批評，蔡總統說要搞好經濟，還吹牛說現在經濟是20年來最好，但報紙社論比較20年來的經濟，她是最爛最差的一個﹔在823水患後，台南、高雄出現7、8千個坑洞，被媒體稱作「千坑之城」，是因為偷工減料、貪贓枉法，內政不修、經濟很爛、兩岸不和平、國際關係超爛，「她怎麼能夠有臉批評我們呢？」、「我們做得不夠好，但她做得太爛了！」