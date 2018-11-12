「距選舉越近，假消息越多」 谷辣斯：快速精準回應

2018-11-12 10:15

〔記者謝君臨／台北報導〕立法院內政委員會今審查行政院預算等案，民進黨立委洪宗熠質詢時，提到假消息對九合一選舉的影響；對此，行政院發言人谷辣斯・尤達卡證實：「離選舉越近，假消息越多」、「目前的確有掌握來自對岸的訊息」，行政院希望各部會在最短時間內回應，官網也設有「即時新聞澄清網站」，把平衡的觀點呈現給民眾。

立院內政委員會今審查108年度中央政府總預算案關於行政院部分，以及行政院「辦理政策宣導相關之廣告彙整表」共3案。立委洪宗熠質詢行政院發言人谷辣斯・尤達卡及秘書長卓榮泰時，提到假消息對九合一選舉的影響，以及是否應對違規的平面媒體開罰等議題。

對此，卓榮泰回應指出，本次選舉比較不同地方有四點，其中包含公投選舉、境外資金不當影響、組織幫派涉入，以及爭議訊息不斷衝擊選舉；谷辣斯・尤達卡則說，行政院處理假消息，希望各部會可以在最短的時間內回應，官網也有設立「即時澄清網站」，快速精確地把平衡的觀點呈現給民眾，這是最重要的。

谷辣斯・尤達卡指出，距離選舉越近，假消息越多，希望各部會儘速加快回應，我們目前的確有掌握一些是來自對岸的訊息。洪宗熠詢問處理狀況，谷辣斯・尤達卡說，目前只有國防部有一案，對發假消息的人提告。（應為總統蔡英文南下勘災，雲豹甲車上人員均荷槍實彈一案）。

針對洪宗熠表示，現行法規僅規範電子、廣播媒體，對平面媒體只能要求自律，他認為不對，詢問是否處罰一事，卓榮泰回說，台灣經過威權統治後，都很追求言論自由，這點充分顯現在媒體上，對於平面媒體是希望自律，一方面是媒體要有道德良心，另一方面則牽涉到民眾的自主選擇。

卓榮泰說，針對媒體民調與選舉結果有很大落差部分，目前沒有處理過，我們認為，對於假訊息的散布，就政府的角色而言，僅能被動澄清，無法主動約制，但我們也呼籲媒體應善盡查證義務，因假訊息發出後，不當影響就已產生。