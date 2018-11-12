涉賄選案落跑 嘉檢不排除通緝嘉市副議長郭明賓

嘉義市副議長郭明賓（右）日前成立競選總部時與其妻穿國旗裝亮相。（資料照）

2018-11-12 10:09

〔記者丁偉杰／嘉市報導〕退出國民黨以無黨籍尋求連任的嘉義市副議長郭明賓，被控透過樁腳以現金向選民賄選，檢方本月11日搜索郭競選總部等處所，但郭早一步於6日前往中國，嘉市議會定期會今天上午開議，郭未請假也未出席，檢方11日搜索當天後執行拘提，拘票期限至今天凌晨零時止，郭未到案，不排除通緝。

憲法第74條規定，立法委員除非立法院許可，否則不得加以逮捕，正是所謂「不受逮捕特權」；而地方制度法第51條規定，縣市議員、鄉鎮市民代表在會期內，非議會、代表會同意，不得逮捕或拘禁，即所謂的「議會保護傘」，指司法警政機關不得在會期中逮捕民意代表，而在此期間中，民代也有正當理由不接受傳喚、偵訊及審理。

嘉市議會在2010年3月間爆發前議長林承勳在議長選舉時賄選案，當時議會召開臨時會，遭質疑是為林撐起「保護傘」，不過，檢方已先對多次傳喚及拘提不到的林承勳發布通緝，並在首日議程結束後，將林帶回偵訊，林行使緘默權，檢方以有串供之虞向法院聲請羈押獲准。

嘉義地檢署主任檢察官蔡英俊說，郭明賓涉嫌自今年5、6月前即尋多名樁腳，由樁腳以每票1000元向選民賄選，郭所涉現金買票賄選案有3件，其中2件為遭收押的朝陽里長董林淑治及另一名樁腳，檢方偵訊相關樁腳及選民後，確認郭涉有重嫌，將他列嫌疑人。