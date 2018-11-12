小英更正張忠謀：以「總統的心情」非「模擬我的心情」

蔡總統更正致詞的張忠謀說，是以「總統的心情」，不是「模擬我的心情」，張忠謀才改口說，是的，會「模擬總統的心情」。（記者羅沛德攝）

2018-11-12 10:09

〔記者蘇永耀／台北報導〕總統蔡英文今天上午在總統府接見我國出席本屆APEC代表團，並對擔任總統特使的台積電創辦人張忠謀再度表達肯定，強調張的卓越經驗有助於與各國領袖交流了解台灣的努力，並為台灣開拓更多的機會。張忠謀也說，他是以蔡總統代表身分出席，會謹守分寸，在參與過程並會「模擬總統的心情」。

APEC年會暨領袖峰會12日到18日在巴布亞紐幾內亞登場，領袖代表張忠謀暨夫人張淑芬將搭乘專機前往與會，張忠謀與APEC各國領袖場中互動以及雙邊會談安排，成為關注焦點。

蔡總統上午在總統府接見張忠謀伉儷及這次代表團成員包括行政院政務委員鄧振中、國發會主委陳美伶等人，總統說，第26屆APEC年會的主題是「掌握包容性機會，擁抱數位未來」，張忠謀是最適合人選。除感謝張能代表她參與重要會議，總統也說，這幾年智慧科技興起，帶來創新也帶來挑戰，例如數位發展不均等問題，而台灣在這方面做很多努力，相信張忠謀的卓越經驗在與各國領袖交流，能讓大家了解台灣的努力，也為台灣開拓更多機會。

總統說，我們要讓世界知道台灣除是全球供應鏈的重要環節，台灣在數位發展上還可以做出更多貢獻。

總統同時也感謝張忠謀夫人張淑芬女士這次隨同與會，並安排與巴紐當地慈善機構互動。總統說。透過APEC，讓台灣有更多合作及更多連結。總統並預祝此次行程圓滿成功。

接著致詞的張忠謀說，這次是以經濟領袖代表身分，是關心經濟上的議題，昨天總統也說要「模擬她的心情」以她的代表身分出席，所以，會謹守分寸。

不過，此時蔡總統立即更正說，是以「總統的心情」，不是「模擬我的心情」，張忠謀才改口說，是的，會「模擬總統的心情」。

蔡總統昨日早上先與張忠謀在官邸開會，兩人利用開會休息時間，用臉書直播方式說明兩人開會內容。張忠謀表示，他這幾個禮拜相當忙，看很多資料，了解台灣和好幾個APEC經濟體之間的問題和機會等，還要模擬領袖代表的心情；蔡總統則接話說：「你要模擬領袖的心情」。

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