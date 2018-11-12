反思蜂蜜檸檬事件 翟神：選舉保證金制度的錯誤

2018-11-12 09:21

〔即時新聞／綜合報導〕參選台北市長的無黨籍候選人吳萼洋在上週六的辯論會中推薦「蜂蜜檸檬」後一夕爆紅，不過被鄉民奉為「翟神」的翟本喬認為「蜂蜜檸檬事件充分說明了選舉保證金制度的錯誤」。

翟本喬在臉書反思，蜂蜜檸檬事件說明了保證金的錯誤，如果想攪局的人拿保證金出來做商業宣傳，「你中選會能奈我何」？翟本喬建議，應該要像公投一樣改採公民聯署，若是找不到1%連署的人，本來也就不用選了。

翟本喬表示，若是純粹想要宣揚理念的人，在網路時代大可運用免費的網路媒體宣傳，用不著浪費社會的選舉資源。