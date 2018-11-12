美國期中選舉落幕 外交部：友我態勢未變

2018-11-12 09:12

〔記者呂伊萱／台北報導〕美國期中選舉上週落幕，外交部今赴立院備詢，在送達立院的書面報告中，外交部表示美國選後新局友我態勢未變，台美關係將穩定成長。不過外交部也提到美中情勢複雜多變，可能牽動台海及區域情勢，貿易戰後續也有待觀察；我政府將以「求穩、應變、進步」原則審慎因應。

美國期中選舉上週結束，尚有部分席次未定，但參眾兩院分由兩黨拿下的大勢已定。參議院由共和黨獲過半數51席，將主導下屆參院，民主黨則獲46席。眾議院共和黨席次則從原235席跌至200席，民主黨從193席增加至過半225席，雖尚有10席未定，但眾院已由民主黨重掌多數。

立法院外交及國防委員會今（12）將就「美國期中選舉結果以及中美貿易戰對台美中三邊關係的影響評估」為題，邀請外交部與經濟部等單位列席報告並備詢。外交部次長劉德立、謝武樵及經濟部次長王美花等單位代表將與會報告。

針對美國選後政情，外交部在書面報告中表示，美國兩黨長期以來均堅定支持台灣，強化台美關係在國會中具有高度跨黨派共識。外交部分析認為，選後美國會兩院雖將改由兩黨分掌，預期仍將會持續強力支持台灣。外交部也引用AIT主席莫健近日訪台時的發言指出，美國兩黨均體認到中國逐漸升高的威脅，美國對台既定政策方針應不會受到期中選舉結果的影響。

此外，美中第二輪「外交暨安全對話」9日甫結束，雙方在經貿、南海、人權、宗教自由與台灣等議題尚仍各自表達堅定的分歧立場，美中貿易戰也仍有待觀察。對於美中台未來關係，外交部說，美中關係發展複雜多變，可能牽動台海及區域情勢。政府將持續深耕友我力量，強化我國與美國及區域的經貿關係，以「求穩、應變、進步」的原則審慎因應。