被控任副市長期間養地、炒地 侯友宜：過程都合法

針對立委段宜康質疑又昱公司購買新莊區土地的動機，國民黨新北市長候選人侯友宜表示，這種含沙射影是辯論前的選舉操作，與東廠無異。（記者賴筱桐攝）

2018-11-12 07:27

〔記者謝君臨、陳昀、賴筱桐、陳心瑜／綜合報導〕民進黨立委段宜康指控，國民黨新北市長候選人侯友宜擔任新北市副市長期間，利用家族企業又昱公司購入新莊復興段253地號土地，卻未如實申報，懷疑又昱是侯理財及隱匿財務的工具，質疑侯養地、炒地，該地恐成為「大群館第二」，不知未來「會有幾個門牌？」如無法清楚交代，就沒資格當新北市長。

蘇貞昌：一輩子當警察這麼有錢？

民進黨新北市長候選人蘇貞昌表示，外界會質疑一輩子當警察領薪水的人怎麼這麼有錢？另外則是操作錢、處理財產的方式，批評侯過去標榜道德、正義形象面對社會，一戳開，卻發現原來這麼不堪，且過去一直標榜正義、愛國家的人卻未繳房屋稅，這樣子怎麼對得起國家、對得起社會？

侯友宜連續6次跳針「選辦會回應」

侯友宜昨一早陪同國民黨桃園市長候選人陳學聖在桃園掃街時，連續6次跳針表示「選辦會回應」；下午侯友宜表示，所有過程都合法，且皆有財產申報，段以往講話都不是很實在，含沙射影是辯論前的選舉操作，與東廠無異。

侯斥含沙射影 與東廠無異

侯友宜競選總部發言人侯慶莉表示，侯妻任美鈴當年繼承新莊復興段254號土地和地上物，因地上物橫跨兩塊不同地號的土地，才進而承購253號土地，以便完整處理產權；侯擔任公職人員期間，侯妻名下任何財產皆依法申報，包括又昱公司旗下的資產，監察院都查得到資料，哪一點違法？

段宜康昨於臉書貼文，指侯妻任美鈴於2011年先買下該地六分之一持分，侯友宜在副市長任內，又昱公司又買入六分之三持分。侯家現在掌握了該地的六分之四。

段宜康：花心思購地當然為了蓋房子

段指出，目前土地上的建物是廢墟，「侯董那麼花心思購地，當然是為了蓋房子。」段強調，侯辦昨承認，253地號不是侯妻繼承的，而是買來的土地，但侯應該交代，為何有二分之一的土地是又昱去買的，侯的跳針代表心虛。

段宜康說，從之前大群館到這次新莊土地，可以推論，又昱是侯理財及藏匿財產的工具，如果侯無法清楚交代，當然沒資格當新北市長，「因為我們不知他會否用同樣方式，把政府的財產藏到哪裡，我們怎能信任他？」