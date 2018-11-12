分飾多角向韓國瑜陳情 韓導臨演團又爆出有2.0！

自稱鳳梨果農的男子其實是彩券行老闆、高雄苓雅區田西里的里長郭國民。（圖擷自王定宇臉書）

2018-11-12 07:06

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨高雄市長候選人韓國瑜的支持者爆出是「臨演」，日前一名自稱是老車自救會會員的男子，隔天卻變成高麗菜農向韓國瑜下跪陳情，該「臨演」遭網友起底是直播網紅「髮蠟哥」。立委王定宇昨深夜再踢爆，一名挺韓國瑜的鳳梨果農，根本是苓雅區田西里的「里長」，家裡是開彩券行的，根本是「韓導臨演團No. 2」。

王定宇昨深夜在臉書po文，指日前挺韓國瑜求生機的鳳梨果農，其實是苓雅區田西里的里長郭國民，本身在高雄市成功一路開彩券行，他質疑郭國民哪是鳳梨果農？並強調苓雅區哪來的鳳梨田。

王認為，雖然身兼多重身分合情合理，但冒充身分，其實就是說謊在講台詞，「為什麼不誠誠實實地用自己真實身份發聲呢？何況說的內容灌了多少『政治表演水分』！」他也提到，這些冒充戲碼，幾乎都是同一個媒體集體演出，也許只剩「挺韓」是真的而已，呼籲民眾向NCC檢舉。

此外，王定宇加碼提到，扮演高麗菜農下跪陳情的「髮蠟哥」，其實在823水災時，他也演了水災災民嗆蔡英文總統。王強調，幫忙發聲是好事，但冒充假身分，其實就是說謊在講台詞，不誠實用自己真實身份發聲，內容也灌了很多「政治表演水分」，「離誠實很遠，離真實也有段不小的距離！」