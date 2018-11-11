南虧雞北麗環？ 桃園電音趴長輩好嗨

2018-11-11 22:57

［記者陳昀／桃園報導］脫離國民黨參選的無黨籍桃園市長候選人楊麗環今晚在桃園區青溪公園舉辦「無色覺醒之夜」，邀來前民進黨立委朱高正，還有前立委許國泰、前汐止鎮長廖學廣、前大園鄉長劉春生等人站台，並以大型電音趴為主軸想吸引年輕朋友，吸引300多人到場，年輕人雖不多，長輩還是玩得很開心。

楊麗環11月起連辦8場「電音『環』繞趴」，將愛心行動車開到各區舉辦融合電音、歌唱表演與演講的派對，今晚在桃園區青溪公園的加碼場當屬重頭戲，邀來幾位大咖站台，並定調為「無色覺醒之夜」，除了找來DJ Sunny、Sixnight炒熱氣氛，還有婆婆媽媽勁歌熱舞及懷舊金曲演唱。

「楊麗環讓我看到當年的許信良！」朱高正受訪表示，民進黨的政策已經便離台灣民意，現任市長鄭文燦因為很少碰觸敏感的意識形態，才有居高不下的支持度，國民黨派出的陳學聖也不是很理想，但土生土長的楊麗環不但有很好的學經歷，有些看法更遠遠超過藍綠兩位候選人的格局，因此在許國泰牽線下，決定出來支持楊麗環，也認為台灣應該給藍綠以外的政治人物更多空間。

楊麗環表示，這次是她第一次用無黨籍參選，她也覺得很陌生，但仍一步一腳印，希望爭取到每位選民的支持，她深感台灣經濟真的不好，今天到力行市場，發現已不如以往擁擠熱鬧，而現任市長鄭文燦並未善用桃園的地利之便，將許多黃金級好地點亂搞成糞土。

廖學廣也批評，一加一等於二，但國民黨加民進黨，只是具有台灣特色的金光黨。

到場應援的桃園市議員候選人袁慧心則表示，台灣虐童事件頻傳，原因在於社會貧窮、教育不足，身為無黨派候選人，盼進入議會從教育著手，扎根虐童防治教育，讓桃園成為兒童幸福、友善城市。