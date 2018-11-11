四度到嘉義市輔選 蔡英文：涂醒哲政績說不完

民進黨主席、蔡英文總統讚涂醒哲的政績說不完。（記者王善嬿攝）

2018-11-11 22:13

〔記者王善嬿／嘉市報導〕民進黨主席蔡英文總統今晚出席民進黨市長涂醒哲「蔡總統、賴院長力挺嘉義市涂醒哲」造勢晚會，蔡英文稱讚涂醒哲認真做事，如嘉義市區鐵路高架化計畫、換裝LED路燈、雨水下水道清淤等，政績說不完，民進黨拚建設、拚轉型、顧台灣，也會堅持支持「嘉義市區鐵路高架化計畫」等建設，懇託鄉親，涂醒哲現在是改變一座城市的醫師，明天醫師節，送涂醒哲最好的禮物，就是連任。

晚會今在嘉義市立棒球場舉行，行政院長賴清德、立委李俊俋、前立委紀政及涂醒哲競選總部總幹事陳茂松等輪番助講。

賴清德細數涂醒哲政績，包括嘉市水資源回收中心，規劃至今說了15年，涂醒哲花18個月就完工啟用，用4年時間，贏過前任市長做9年的工作，讚他是認真做事、解決問題且有魄力的市長。

賴清德說，中國併吞台灣是陽謀不是陰謀，是事實不是傳言，在國際上打壓台灣，目的要台灣接受他們的統一，然而台灣的民主、自由是許多人犧牲生命、家庭跟幸福換來的，絕對不能被犧牲，呼籲民眾不要投給國民黨候選人，讓涂醒哲、民進黨提名的議員候選人及里長當選，一起守護台灣。

蔡英文總統今晚並出席嘉義市醫師公會舉辦的醫師節慶祝大會，頒獎表揚獲醫療奉獻獎的前嘉義基督教院長陳誠仁、獲醫療典範獎的醫師宋思權及行醫65年的醫師陳宏綸。