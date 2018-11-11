挺涂醒哲 蔡英文：用選票支持自由民主與國家主權

總統蔡英文（前排右三）今晚到嘉義市為尋求市長連任的涂醒哲（右二）站台。（記者陳璟民攝）

2018-11-11 21:38

〔記者陳璟民／嘉市報導〕蔡英文總統今晚為尋求連任的民進黨籍嘉義市長涂醒哲站台時表示，她強調，過去兩年多，（民進黨）政府推動前瞻基礎建設計畫、能源轉型、深化民主與主權等建設與改革，花了很多力氣要解決國民黨不做的、留下來的、會得罪人的、短時間內看不到建設成果的問題，國民黨卻從未反省，只會反對、批評、扯後腿，因此她要送給國民黨一句話，就是「亂丟垃圾的人，沒有資格嫌打掃的人掃得慢」。

蔡英文說，她選擇實實在在把事情做好，雖然不討喜、會得罪人，甚至讓選舉變得很辛苦，但是為了台灣的未來與下一代，對的事情，我們一定要做，如果國人對政府不滿，覺得能做得更好，可以批評她與民進黨，她會在大家面前解釋、溝通、說抱歉。

蔡英文表示，當民進黨提出前瞻基礎建設計畫，國民黨卻在立法院杯葛計畫，當民進黨推動能源轉型、發展綠能產業，要穩健告別核能，減少燃煤發電，國民黨喊出不切實際的「以核養綠」，想要繼續依靠危險的核電，當台灣面對中國文功武嚇、外交打壓、滲透台灣社會、打擊台灣民主，國民黨竟然有人（前總統馬英九）說不排斥跟中國統一，這是扯後腿說法，我們決不接受。

蔡英文強調，這次選舉有兩個選擇，一個是選擇拚建設、拚經濟、做改革、顧台灣的民進黨，另一個是選擇反建設、反改革、反台灣的國民黨，拜託市民用選票告訴全世界，國人支持自由民主、國家主權及民進黨。