「已掌握5帳號」！陳其邁誓言力揪「耳機」造謠者

高雄市長候選人陳其邁（圖中）昨陷入「耳機」疑雲，其陣營發言人立委趙天麟（圖右）表示，目前已掌握到5個操作風向的帳號，面對不實指控，會再進行追查。（資料照，記者葛祐豪攝）

2018-11-11 22:40

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長候選人陳其邁昨（10）日出席公辦政見發表會，卻遭外界質疑帶耳機上台，甚至漏夜開記者會澄清消弭風波。陳其邁陣營發言人立委趙天麟表示，「目前已掌握5個帳號」，面對不實指控，要再進行追查。

趙天麟表示，昨天政見會明明於下午2點才開始，結果1點5分PTT上就出現「有沒有辯論會，因為戴耳機被抓包」的文章，隨後就有網友接著開始炒作陳其邁戴耳機、故意擷取模糊的圖片帶風向，且即使該事件後來已於晚間被選委會證實為烏龍一場，仍有不少網軍繼續推播此則假消息。

趙天麟強調，他們目前已掌握4、5個帳號，會繼續追查，不讓謠言和抹黑來影響選情。

而陳其邁也譴責，不應有假資訊來干擾選舉，希望「站在看得見城市願景的光明處，破除這些來自黑暗的謠言」。

不過，昨下午1點5分率先發文、遭陳其邁陣營指控為網軍的網友也出面澄清，自己當時只是突然想到電影裡，有人會在辯論時戴耳機，才上PTT發廢文，且文章也沒有提到任何候選人，完全是意外被捲進風波。