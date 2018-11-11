競選唱「夜襲」挨批 國民黨：請先向國防部抗議

韓國瑜（見圖）在造勢晚會高唱軍歌「夜襲」，引來人本基金會發起連署抗議。（資料照，記者黃佳琳攝）

2018-11-11 22:34

〔記者林良昇／台北報導〕國民黨高雄市長候選人韓國瑜日前舉辦「三山大會師」造勢，帶領現場群眾清唱軍歌「夜襲」，人本教育文教基金會發起連署，認為在選舉場合唱軍歌是軍國主義代表、與民主違背，抗議韓國瑜散播仇恨意識，國民黨文傳會代理主委唐德明表示，這實在太好笑，人本應該先向國防部抗議。

唐德明在臉書發文表示，人本教文教育基金會實在太好笑了，這個連署的舉動，幾乎等同表明了人本基金會就是民進黨的附隨組織，是一個毫不遮掩的助選機關。

唐德明指出，人本說唱「夜襲」是在散播仇恨，是與民主、和平、法治、人權相違背。那要先請向國防部抗議，而且要旗幟鮮明地用力抗議，聲量要比對韓國瑜的大一百倍才行，因為「夜襲」已經在軍隊裡唱了那麽多年，為什麽從來沒有聽見人本抗議過呢？原因就是因為韓國瑜，何必還要遮遮掩掩，假借民主、人權的大帽子，實在是太虛偽。

唐德明說，除了向國防部抗議之外，人本也必須立即要求蔡英文總統以三軍統帥的身分正式下令，中華民國從此不准再唱「夜襲」，因為「夜襲」這首歌散播仇恨，與民主、和平、法治、人權相違背。禁歌這種事已經很久有沒有聽說，「我們真的很想請問人本基金會，台灣到底還是不是民主國家啊？你們搞得大家好亂啊！」

唐德明認為，「夜襲」的歌詞中，一句「鑽向敵人的心臟」就讓綠營人士聽了不爽；但民進黨前秘書長邱義仁在2004年的選舉中，可是喊出要把藍軍「割喉割到斷」的口號與策略，這句話如此血腥與暴力，但人本基金會有說過任何一句話嗎？

唐德明說，想助選就光明正大的說要助選，要支持民進黨高雄市長候選人陳其邁就說支持陳其邁，千萬不要踩在別人的身上，然後撐起「偽民主、偽正義」的旗幟助選，完全違背了民主政治與公民道德的基本原則。