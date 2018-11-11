蔡總統呼籲：挺翁章梁就是挺改革

總統蔡英文（右二）與縣長張花冠（右一）力挺翁章梁。（記者蔡宗勳攝）

2018-11-11 21:46

〔記者蔡宗勳／嘉縣報導〕總統蔡英文今天晚上參加嘉義縣長候選人翁章梁造勢晚會時，強調挺翁章梁就是站出來挺改革、挺台灣，並稱現在有外來力量意圖影響選舉結果，大家一定要用手中選票想要讓台灣對中國壓力吞忍的勢力講NO。

蔡英文表示，民進黨從2001年開始替咱嘉義縣鄉親服務，因為有鄉親共同打拚，嘉義已經從傳統的「派系政治」轉型走入現代化的「政黨政治」，大家堅持走本土路線，是咱台灣，是咱民進黨最堅定的守護者。

蔡英文指出，故宮南院是嘉義五十年來最大的建設，但跟鄉親的期待有落差，不過要把南院做起來要有長期規劃，也要有短期想法，最近，翁章梁跟故宮的院長建議，利用台北故宮整修期間，把一部分重要的收藏移到南院展覽，如此一來，不僅保護國寶不會在工程當中受傷，也是南院吸引全世界遊客的契機。

蔡英文說，這段時間，大家發現有一個從外面來，希望影響台灣選舉結果的力量，越來越明顯，他們用金錢、用各種方式，支持一些候選人，要影響台灣的改革跟民主，甚至打壓咱的主權。

蔡英文強調，以前選舉是民進黨在拚國民黨，現在選舉咱拚的，不只是國民黨，還有那一股要將台灣民主打倒、要將台灣主權壓落去、要將咱的自由搶走的力量，現在全世界現在攏在看咱台灣的選擇，咱要用選票乎全世界知影，台灣人疼惜民主、珍惜自由，絕對不能讓想要打壓台灣、打壓民主的力量打倒。

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