旗美大團結晚會湧入3萬人 陳其邁：與高雄同甘共苦

民進黨高雄市長候選人陳其邁今天（11日）在旗山體育場舉辦旗美大團結造勢晚會，現場至少湧入3萬名熱情支持者。（陳其邁競選辦公室提供）

2018-11-11 20:47

〔記者蘇福男／高雄報導〕民進黨高雄市長候選人陳其邁今天（11日）在旗山體育場舉辦旗美大團結造勢晚會，現場至少湧入3萬名熱情支持者，陳其邁深情表示，身為高雄囡仔，他內心深處都與這塊土地同甘共苦，一直都與高雄同在，未來的人生歲月，更會用盡全身力氣守護高雄。

他保證，當選市長後，將讓國道10號延伸到六龜、台86線延伸到內門，並拓寬台28線發展旗美觀光，農發基金在4年內從5億增至9億元，並將長照關懷據點擴充到500個。

這場造勢晚會有別於韓國瑜在美濃高唱「夜襲」軍歌，而是安排旗山囡仔、「百萬王子」許富凱和公益慈善歌后詹雅雯獻唱金曲，以溫馨、歡樂氣氛營造團結，訴求鄉親支持，包括副總統陳建仁、前市長陳菊、前代理市長葉菊蘭、高雄市立委、名主持人鄭弘儀全都到場力挺。

葉菊蘭表示，高雄在民進黨治理下，讓高雄人引以為傲，她也經常向世界各國訪客力薦，來台灣一定要來高雄，因為高雄是台灣的海洋首都、光榮新城市。她感慨，民進黨現在的對手已經不是國民黨，而是對岸的五毛黨、共產黨，呼籲民眾一定要為下一代捍衛住台灣的自由、民主，絕不能讓此次選舉成為破點。

陳菊則指出，這次選舉有很多假消息、假新聞，高雄被徹底抹黑、糟蹋，這都不是真相，就連過去表現優異的市議員，也都因為抹黑而落後，這不是大家認識的高雄。她呼籲除了支持陳其邁，也要支持民進黨的議員候選人，讓議會過半，高雄繼續向前走，陳菊強調，這場選舉很關鍵，高雄若失敗，就代表台灣的民主會因抹黑，讓價值、是非都喪失公道。

陳建仁當年是陳其邁台大公衛所的恩師，陳建仁說，陳其邁是一位很有邏輯、精準掌握數據與科學證據又用心的學生，30、40年前的高雄感受不到進步，是從謝長廷擔任市長開始有看到進步，成為大家有盼望的城市，陳其邁可以帶領高雄繼續邁進，成為經濟首都，支持陳其邁，是高雄發展的唯一保證。

陳其邁回憶說，他在2009年八八風災後，第一時間就來到旗山地區，要從杉林進入甲仙的道路不通，還得繞經台南縣，抵達寶來時，聽到鄉親問說是不是送屍袋來？他就淚流滿面。

他表示，身為高雄囡仔，他內心深處都與這塊土地同甘共苦，一直都與高雄同在，未來的人生歲月，更會用盡全身力氣守護高雄。

陳其邁並話鋒一轉，質疑那位南漂、北漂、水母漂的對手，一來高雄就嫌棄高雄，在美濃把白玉蘿蔔說是苦瓜，在市區連一心、二聖、三多、四維都說不下去，因此要求支持者在此次選舉展現高雄的力量，支持高雄繼續進步。

陳其邁指出，美麗島事件發生在1979年，陳菊是最年輕的受刑人，她連遺書都寫好，要大家為了台灣的民主、人權走下去，民主不會從天上掉下來，而是很多前輩、市民一起用生命拚來的，因此在他代理市長時，堅持命名捷運美麗島站，結果對手居然想禁止政治性集會遊行，難道我們要讓民主倒退回到戒嚴時期？

陳說，很多支持他的藝文人士天天被不同意見者霸凌、侮辱、抹黑，他在政見會發表政見、完整表達政策，沒想到記者卻問他有無戴耳機？我們絕不同意利用這種霸凌、抹黑、造假來干擾台灣的民主。

陳其邁最後強調，陳菊已經調整好高雄的體質，他會讓高雄成為又跑又跳的健康小孩，做為台灣經濟的火車頭，籲請民眾一起用選票守護台灣、守護高雄。

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