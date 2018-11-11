侯友宜板橋萬人造勢 朱立倫未同台

國民黨新北市長候選人侯友宜今舉行萬人造勢大會，他強調自己是非典型的政治人物，希望選民給他機會，讓他可以從一個最基層出身的人，當選新北市市長，改變政治生態。（記者賴筱桐攝）

2018-11-11 21:24

〔記者賴筱桐／新北報導〕國民黨新北市長候選人侯友宜今天在板橋區舉行萬人造勢大會，新北市長朱立倫受邀助講，但因另有行程提前離場，兩人並未同台。侯友宜強調，他是非典型的政治人物，希望選民給他機會，讓他可以從一個最基層出身的人，當選新北市市長，改變政治生態。

向來對外界攻擊採取守勢的侯友宜，今天火力全開，砲轟民進黨集全國黨政力量，從他參選以來，抹黑文大宿舍案違法、99個門牌逃漏稅，他說，「如果有逃漏稅，財政部、監察院早就來找麻煩了」，接著8月促轉會變成東廠，直指沒有操作侯友宜很可惜，後來又說徐自強案是他刑求，「用影射的方式傷害我還有認真辦案的同仁，這有道理嗎？」

侯友宜表示，民進黨新北市長候選人蘇貞昌當年擔任行政院長，喊出半年治安沒改善就要下台，當時他與警察同仁沒日沒夜打拚，結果蘇貞昌在選舉時，說他當年沒有財產申報，如果知道他不老實就不會任用。他強調，一輩子乾乾淨淨，財產都如實申報，怎麼可以用這個理由，抹煞彼此曾經共事的情誼，抹煞警察同仁的努力，「這樣做人厚道嗎？」

侯友宜說，他過去38年公職生涯單純踏實，只有認真努力為市民、國家做事，不分顏色與黨派，並強調自己是非傳統的政治人物，請民眾給他機會，讓他能夠從一個基層出身的人，當選直轄市市長，改變台灣的政治生態。

侯友宜強調，他一輩子追求的是定位，不是職位，別人怎麼看他，才是他要的定位，「人民要的我全力以赴，人民不要的，我用我的執行力、果斷力跟魄力，解決新北市的問題。」