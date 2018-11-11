柯P南港造勢嗨唱台語老歌 支持者「如癡如醉」

競選連任的台北市長柯文哲11日前往南港南興公園，出席行動競總園遊會，向支持者致意並發表演說，最後並加碼獻唱二首歌。（記者方賓照攝）

2018-11-11 21:03

〔記者沈佩瑤／台北報導〕九合一選舉倒數13天，台北市長柯文哲行動競選總部今晚開拔至南港南興公園。柯文哲除了上台演講30分鐘外，還熱唱「堅持」與「愛拚才會贏」兩首經典台語老歌，台下逾三千支持者聽得如癡如醉，不時對柯的一舉一動發出「好可愛喔」的尖叫聲。柯文哲最後笑著提醒現場民眾說「記得去投票」。

至於近日引發一連串風波的競選總幹事小野雖也上台，但僅與柯文哲合照，卻未公開發表談話，事後小野面對媒體提問也拒絕受訪，快速離開現場。

柯文哲傍晚5點左右現身南興公園，一現身就掀起民眾歡聲雷動，柯文哲上台致詞約半小時，演說內容與其他場次雷同，一路從西區門戶計畫談到省錢530億，再談到東區門戶改造等，最後還談到招商成績，柯文哲強調四年來就是要建立制度，過去4年改變成真，未來要改變繼續發生。

柯並接著說，除了統獨，台灣還有更重要的就是清廉與正直，台灣不是只有藍綠，還有民主、自由、開放、多元等普世價值，這比藍綠更重要，台灣有開齋節讓回教徒在台北車站慶祝，還有同志大遊行，雖然大家意見不同但還是可自由表達，他沒有政黨支持，但選舉費用太高是政治敗壞的開始。

柯文哲強調，他沒有辦募款餐會，所以「藍的拉5%、綠的拉5%」他就倒了，拜託市民「給台灣一個機會」，比「統獨」更重要的是「是非」，比「藍綠」更重要的是「黑白」，他要拜託現場民眾回家給長輩或親戚講一下，拜託大家幫忙拉票。

今晚活動現場湧入約3千人，柯演講結束後與內湖南港里長一一合照，其中一名里長候選人王立與柯拍照時手舉2，引發現場一陣騷動，王立事後表示是因他參選里長，是2號候選人，市長知道此事還提醒他比2。

柯文哲競選總幹事小野近日引發連串風波，外傳被下封口令，不過小野和競選辦公室對此皆予以否認。今小野下午3點多在柯到訪前，已在現場講故事給小朋友聽，待柯上台後卻未公開發表談話，事後也不願受訪，一發現媒體靠近便機警接起電話快步離開。

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