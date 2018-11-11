段宜康質疑「大群館第二」？ 侯友宜：選舉操作

針對立委段宜康質疑又昱公司購買新莊區土地的動機，國民黨新北市長候選人侯友宜表示，這種含沙射影是辯論前的選舉操作，與東廠無異。（記者賴筱桐攝）

2018-11-11 20:33

〔記者賴筱桐／新北報導〕立委段宜康質疑國民黨新北市長候選人侯友宜太太擁有的又昱公司購買新北市新莊區土地，恐怕是為了興建「大群館第二」？侯友宜今天下午回應，段宜康以往講話都「不是很實在」，這種含沙射影是辯論前的選舉操作，與「東廠」無異。

對於民進黨新北市長候選人蘇貞昌質疑欺騙市民，侯友宜表示，從過去至今，他所有財產都依法如實申報，如果財產申報不實，早就被爆出來了，怎麼會到現在才爆發？每一筆都可以禁得起檢驗。

侯友宜強調，所有過程都合法，而且都有財產申報，「老縣長應該很清楚，在這個時候用含沙射影的方式，來作為在辯論之前的選舉的操作，這樣的操作好嗎？這不是一個東廠嗎？」

針對段宜康質疑購買土地是為了養地及炒房，興建大群館第二，侯友宜表示，根據段宜康以往的紀錄，講話都不是很實在，他希望用正向的力量選舉，而不是在辯論會前用選舉操作的方式含沙射影，「有前面的東廠開始做打手，後面的老縣長跟進，這樣似乎不好吧」！

至於購買土地用途，侯友宜未回應，僅說競選辦公室有發布新聞稿，內容講得非常清楚。侯友宜競選總部發言人侯慶莉說明，侯友宜太太任美鈴當年繼承新莊區復興段254號土地和地上物，但因地上物橫跨兩塊不同地號的土地，才進而承購253號土地，以便完整處理產權，過程一切合法。

侯慶莉指出，任美鈴已隨侯友宜的財產申報做了信託申報，紀錄就在段宜康提供資料的第一頁，此外，又昱公司持有的土地所有權，地政事務所皆有相關紀錄，人民透過合法管道取得土地，哪一點違法？