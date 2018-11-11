說好萬人牽手蓋捷運...變成千人徒步走

王惠美舉行「萬人牽手要捷運」活動，前彰化縣長卓伯源（前排右）現身力挺。（記者陳冠備攝）

2018-11-11 20:16

〔記者陳冠備／彰化報導〕國民黨彰化縣長候選人王惠美提出南彰化「就是要捷運」政策，今日打算號召上萬民眾，從二林鎮二溪路一路牽手經溪湖鎮、埔心鄉至員林市，不知是否受霾害空氣品質不佳影響民眾出席意願，一直無法順利牽成一條龍，王惠美為展現決心，乾脆從二林走到員林，沿途與2000多名支持者擊掌，用行動表達彰南要捷運的決心。

這場「手牽手，要捷運」活動今早8點18分從二林鎮挖仔橋上展開，將沿著148縣直通終點員林公園，全長約14公里，依一般成人手打開寬度約170公分，牽手人數約8235人以上，為號召群眾，還邀請電音三太子、舞獅、滑輪舞龍與小朋友組成的滑輪隊伍炒熱氣氛，前縣長卓伯源、前立委林滄敏等人也現身力挺。

王惠美與眾人牽起手後高呼口號「手牽手、要捷運」、「改造彰化、翻轉命運」後，帶領造勢隊伍朝員林方向走去，她沿路與等著排隊要手牽手的支持者擊掌，有支持者以為是要手牽手一條龍卻變「give me 5」感到莫名，但不少人不以為意，仍高喊「凍蒜」！牽手隊伍經過溪湖交流道後明顯變少，出現不少缺口，王惠美帶領隊伍持續往前走，徒步4個多小時終於抵達終點員林公園。

王惠美表示，沿途有2000多人參與遊行相挺，不知道為什麼還會有人認為彰南不需要捷運，透過捷運，二林到員林的地方產業、光觀、生活、就業能連成一線，讓鄉親生活更加便利，也會有更多廠商願意來二林中科投資，這個活動就是為了讓政府知道，南彰化人民想要捷運的決心。

在高雄讀大學的王同學說，支持認同王惠美的理念，所以跟著親友一起來支持王惠美，也支持捷運到南彰，彰南很適合輕軌捷運。埔心張姓民眾卻認為，南彰重要路段，上下班都很少塞車，二溪路也已經拓寬，蓋捷運根本是捨近求遠的政策。