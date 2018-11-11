「小智抱橘熱」延燒！林智堅號召市民換頭貼響應！

支持者送橘子祝林智堅高票連任。（記者蔡彰盛攝）

2018-11-11 20:38

〔記者蔡彰盛／竹市報導〕「6號大桔、大力挺明日新竹！」林智堅昨天在慈雲夜市8千人造勢晚會登高一呼，號召市民在橘子上寫下6，或寫下對城市建設的期盼，換成臉書、IG大頭貼，並標註#明日新竹，人手一顆屬於自己的「6號橘子夢想」。原來，日前林智堅開直播，與線上網友互動時邊吃橘子，日後每日都會收到民眾送上寫著各式祝福的橘子，意外形成「小智抱橘熱」，競選團隊表示，未來17日、23日選前黃金週大型活動，都將邀請市民帶著橘子、身著橘色來參與，藉此邀請更多市民共同響應這場城市改造運動。

連鄭弘儀都搭上這股橘子熱，9日他來到小智日常直播現場，也直接問林智堅：「你很愛吃橘子喔？」當場就與林智堅開吃橘子，看到林智堅收到的橘子小山，上面寫著6號、凍蒜，也直呼「這好可愛！」鄭弘儀也分享，他是嘉義人，老家旁的山就是種橘子，小時候種橘子的經驗非常辛苦，也呼籲網友「吃橘子要抱著感恩的心！」

「小智抱橘熱」從網路燒到馬路，林智堅自直播開吃橘子後，每天都有粉絲算準林智堅的公開行程時間，送上寫著各種創意祝福的橘子，今天一早林智堅赴西門市場、中央市場掃街，也有許多攤位店家大力響應，拿出早準備好的「6號橘子」要求合照，下午赴南寮掃街，民眾也紛紛熱情獻上橘子，兩場都才開掃短短1小時，團隊幕僚的背包就已經被「6號橘子」塞滿，競選團隊也笑說，過去跑選戰都是準備袋子裝菜頭，現在改成裝橘子，競選總部收到的橘子也早已能堆成一座橘子山。

林智堅昨天在東區舉辦慈雲夜市造勢晚會，致詞時更拿出橘子，形容這場橘子熱是無心插柳柳成蔭，以及「美麗的意外」，他也正式號召市民響應這場橘子熱，即日起邀請市民，將對明日新竹的期待寫在橘子上，換成臉書大頭貼，讓「挺明日新竹」、每個六號橘子夢想更為廣傳。

林智堅競選總部表示，除邀請市民朋友拿橘子讓市長簽名，上傳臉書或IG，也將搭配大型活動延續橘子熱，下週末17日將舉辦「小智6號樂園」，將號召市民朋友帶橘子來關新公園現場，排出「小智」兩字、小智橘子山；23日選前之夜的「明日新竹遊行」，也邀請市民以橘色為dress code，戴上或穿著橘色的裝飾物，一起上街，開場屬於市民的大桔大力挺新竹派對。

林智堅宣布橘子運動後，新竹市民進黨幸福特攻隊議員候選人也群起響應，包括北區李妍慧、鄭貴元、賴稟豐、林盈徹、曾文濤、陳建名，都紛紛換上「一手六號、一手自己號次」的橘子大頭貼。巧合的是，本次林智堅與幸福特攻隊正是以活潑清新「橘色」，作為明日新竹的主視覺，議員候選人們也笑稱這是「明日新竹橘子連線」，盼12名議員候選人皆能全壘打，一一為市民實現在橘子上寫下的夢想。