韓國瑜的另一半：他的功力「會在辯論會上發揮」

李佳芬向攤商拉票。（記者洪臣宏攝）

2018-11-11 19:45

〔記者洪臣宏／高雄報導〕國民黨市長選人韓國瑜妻子李佳芬今天傍晚到左營自由黃昏市場拜票，針對對決日逼近，韓仍馬不停蹄四處輔選，李佳芬說，希望韓能多點時間準備19日辯論會，韓國瑜也很重視這場辯論，相信韓國瑜的功力會在辯論會上發揮。

李佳芬在立委黃昭順及多名市議員候選人陪同下，進入自由黃昏市場拜票，有攤商送上菜頭、粽子祝福，她在受訪時說，高雄鄉親很熱情，感謝大家「愛屋及烏」。

今天下午韓國瑜沒走完反空污大遊行，李佳芬說，韓國瑜告訴她說會走完全程，朋友間有人打賭走不完，她心想怎可能走不完，因為她知道韓很喜歡走路，是因為人太多、推擠，走不動了，擔心危險才會走了一段先行離開。

李佳芬：當年約會也唱軍歌

媒體追問2人認識過程，她說，當年擔任實習記者時，當時里長大多數是兼差，看到有篇「專業里長制」文章寫得很好，想採訪韓國瑜的老闆沒採訪到，卻和韓在辦公室聊天許久，後來才知道那篇文章是韓國瑜和老闆討論後負責執筆，此後韓國瑜開始約她，很幽默、又愛開玩笑，但約會時會唱軍歌，嚇了她一跳。

針對韓四處輔選是否影響政見發表會或體力透支，李佳芬說，選舉過程中他獲得很多人協助，如今很多熱情好朋友或市議員需要韓幫助，韓就會去，每天出去體力確實消耗很多。