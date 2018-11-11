1111不孤單！徐永明再陪「荷蘭博士」吳韋達掃市場

時代力量立委徐永明陪同彰化縣議員候選人吳韋達深入花壇市場拜票。（吳韋達競選總部提供）

2018-11-11 20:20

〔記者劉曉欣／彰化報導〕選舉進入倒數，就算是1111光棍節，照樣不孤單！

時代力量立委徐永明今天再度挺進彰化縣，陪同縣議員候選人吳韋達深入花壇市場掃街拜票，這是徐永明繼上次陪著吳韋達進入彰化市民權市場拜票，再次鎖定市場路線，爭取認同。

時代力量為了奪下中部關鍵一席，立委黃國昌、徐永明都以前進菜市場為拜票目標，深入基層民眾的日常，握住攤商與買菜民眾的手。

徐永明表示，學理工的吳韋達，關心花壇自來水供水量不足的問題，還自製限水調查表單，這就是科學背景出身候選人，用科學角度來關心民眾最切身的問題，未來進入議會，也能理性問政。

單身貴族陳秀玲 選1111成立競總

而民進黨福興鄉代表候選人陳秀玲，選在光棍節成立競選總部，單身貴族的她，展現好人緣，從縣長魏明谷、立委黃秀芳、洪宗熠，以及彰化市長邱建富、秀水鄉長梁禎祥統統都到場站台祝賀。

陳秀玲上次高票連任，這次挑戰三連霸，全場展現高人氣，不過許多關心的選民除了祝福高票當選，更祝福單身的陳秀玲，早日早到另一半；陳秀玲笑說，1111對她而言，不是光棍節，而是微笑新生活運動起程！