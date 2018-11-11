被問何時提告柯文哲 姚文智跳tone推銷政見

2018-11-11 19:24

〔記者周彥妤／台北報導〕台北市長柯文哲昨數度質疑，藍綠兩黨公布的競選經費看來比自己少，「人民相信嗎？」民進黨台北市長候選人姚文智今上午痛批，他公布的支出就是柯的兩倍多，質疑柯刻意造謠，要求柯今下午道歉，否則提告。不過柯依舊未回應，姚下午受訪被問何時提告，先跳題指今適逢雙11單身節，開始推銷起他為單身青年量身打造的「青年租屋券」政見。

台北市第7屆市長選舉公辦政見發表會今天下午登場，除國民黨候選人丁守中以強碰造勢大會為由缺席外，其他候選人都親自上陣。出場順序分別為無黨籍李錫錕、無黨籍吳蕚洋、國民黨丁守中、無黨籍現任市長柯文哲、最後為民進黨候選人姚文智。

會後，姚文智受訪談到柯文哲在下午政見發表會上，完全沒回應政治獻金的質疑，也沒有為此道歉，姚說，很可惜，有問有答才叫辯論，用傲慢、輕蔑的態度無視問題，辯論就失去意義。

姚文智強調，不管從柯的政策、財政、施政效能、政治獻金及過去言行等，他提出的任何質疑都是有憑有據，有憑有據的事情不叫抹黑，正是讓你好好說明，若無法好好說明，卻利用自己的造勢場合污衊別人，試圖移花接木，誤導選民，藉由墊高自己，扭曲別人。

姚文智強調，他從政20年，從來沒有在財務上受到質疑，有信心接受任何檢驗，柯市長不必迴避，「其實把問題說清楚，不過是承認說謊而已，有那麼困難嗎？我說你是liar那麼久，很多人也相信，你就再承認一個有差嗎？」

姚文智也說，對於大巨蛋政策，柯也不用造謠扭曲，唯有自己才真正提出解決問題的政見，這與藍綠、意識形態無關。

姚文智說，柯嘴巴說超越藍綠，自己不斷忽藍忽綠，又藍又綠，還迂迴藍綠，所有政治作為不斷搖擺，才會引人質疑沒有中心價值，「心裡想著跟救國團交好，跟婦聯會眉來眼去，藍的選票可以穩住一些。」

談到柯文哲競選辦公室發稿指要姚文智公布競選支出的細項？姚說，請他先把4年前的事情先說清楚，今年2018年是有熱心民眾拿出單據，如果向監察院具名簽報都沒辦法說清楚，還把問題丟給別人。

媒體詢問姚文智何時提告柯文哲？姚文智突然跳題說起，今天雙11單身節，變成一股風潮，自己提出的「青年租屋券」政見適合今天跟大家說，過去我們的租屋津貼都是以戶為單位，只有姚文智提出，夫妻每月5000、單身3000，是顧慮到今天過11月11日單身的朋友，需要大家特別注意一下。媒體追問究竟何時提告，姚則說「會去告會告訴大家啦！」

對於柯文哲剛才在政見發表會，主動再提起兩岸論述，重申自己是228受難家屬，但不能把意識形態強壓在身上。姚文智說，沒有人要把誰的意識形態強壓在誰身上，但是當首都市長，對於基本的兩岸互動之間的堅持，還是要從真正的台灣價值出發，「兩岸一家親，共圓中國夢」就是兩岸通關密語，這是習近平主導中國對外的所有關係，柯市長沒有告訴大家，是怎麼樣的條件必須接受這道密語。

姚文智也說，今天是中國企業家馬雲帶動的光棍節，但是「他被退休，看到范冰冰被繳稅，看到中國的高幹被自殺」。

他說，我們也看到中國對台灣外交、台灣國際組織，甚至是民間企業在全世界打壓，無所不用其極，好比85度C事件；他強調，台灣面對中國挑戰，其實是要步步為營，但是這個過程中，堅持台灣主權與尊嚴、台灣人民最大，不輕易接受中國各種條件，正是維護台灣人民利益最重要的堅持。

媒體追問，會不會覺得柯文哲今天提到兩岸論述，好像是在跟誰喊話？姚文智僅呵呵笑說，謝謝。隨即結束聯訪。

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