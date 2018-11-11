光棍日美好騎跡！ 候選人雙腳踩踏催生五星級單車道

2018-11-11 18:41

〔記者王俊忠／台南報導〕在競爭激烈的台南市東區市議員選戰中，以新人之姿參選、備受各方矚目的蔡筱薇，今天下午由立委林俊憲陪同、在巴克禮公園舉辦「美好騎跡-綠色行動日」腳踏車騎乘活動，帶領支持者一起騎單車繞行公園周邊區域，讓大家先體驗認識她提出的「優質自行車專用道」與「戶外雕塑公園」2項重要藝文、休閒建設訴求。

東區是台南市重要的文教、商業發展區域，各候選人幾乎都把文教政見列為訴求之一。蔡筱薇此次主推「五星級自行車休閒路網」、「台南首座戶外雕塑公園」兩項政策願景，日前獲得市長候選人黃偉哲高度肯定、並允諾未來如能入主市府會推動落實。為此，蔡筱薇選在今天1111光棍日舉行這活動，讓大家用雙腳踩踏、努力親近土地。

蔡筱薇說明，從推動美好生活節計畫、自行車休閒路網串連、公共藝術普及化到綠色生活概念等，她希望未來能順利進入市議會，督促市府將東區打造成台南市最具現代進步都會風貌的區域，具有豐沛的藝文休閒能量，也能打造出國際級的展館吸引國內外觀光客到來。

林俊憲也說，平常公務非常繁忙，難得有機會可以跟大家悠閒騎騎腳踏車，特別是巴克禮公園周邊，將來會有許多重要藝文展館、便捷交通設施集中在這裡，很適合市民從事觀光、運動、休閒活動。他很欣賞蔡筱薇提出「東區藝文、休閒新佈局」的區域發展概念，年輕人有自己的進步觀點與主張，可以為城市發展帶來新的活力，未來他會在中央爭取資源，協助落實這些重要建設規劃。