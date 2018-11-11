高雄反空污大遊行 國民黨候選人合體搶鋒頭

韓國瑜被 支持者簇擁而上，現場一度發生推擠。（記者方志賢攝）

2018-11-11 18:14

〔記者方志賢／高雄報導〕高雄反空污大遊行今下午登場，國、民兩黨高雄市長候選人韓國瑜、陳其邁及時代力量主席、立委黃國昌均到場，現場聚集上千人，其中一大群韓國瑜支持者專程趕來，簇擁著韓國瑜，從中央公園到市政府，沿路不斷高呼「凍蒜」。

這場反空污大遊行，今下午1時在中央公園舉行，由於高雄市長選情緊繃，為避免雙方支持群眾擦槍走火，警方特地以一個公車候車亭隔開雙方支持者及簽到處。

當韓國瑜到場，與同黨台南市長候選人高思博、屏東縣長候選人蘇清泉合體，立刻被支持者簇擁而上，一度發生推擠，韓的支持者、媒體與維持秩序的警方全擠成一團，動彈不得，所幸警方以優勢警力手拉手才騰出空間讓韓國瑜等人通過。

韓國瑜表示，高雄、屏東、台南三位市長侯選人到場，聯手宣示反空汙決心，具有指標意義。支持群眾也簇擁著韓國瑜，從中央公園，沿著五福路、民權一路步行到市政府，沿路揮舞旗幟，不少人也拿手機搶拍。

這場活動其實不是選舉造勢，而是由「南部反空污大聯盟」、「要健康婆婆媽媽團高雄團」及「高雄健康空氣行動聯盟」主辦的「1111高雄反空污大遊行」，遊行隊伍從中央公園步行至市府，再轉往三多商圈。