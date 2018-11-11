北市政見發表會》姚文智猛轟柯文哲 獨缺丁守中

2018-11-11 17:19

〔即時新聞／綜合報導〕今日下午為台北市長選舉公辦政見發表會，除了國民黨籍候選人丁守中缺席，台北市長柯文哲、民進黨籍候選人姚文智、無黨籍候選人李錫錕與吳蕚洋皆到場參加。除了姚文智猛攻柯文哲砲火相當猛烈，其餘候選人皆專住於自己的政見想法，有備而來侃侃而談。

柯文哲主打政績牌

柯文哲面臨姚文智猛攻，皆採不回應態度，大打招商政績牌，還嗆前市長馬英九、郝龍斌執政前2年的招商成績掛零，是因為要「重新建立新的政商關係」，而他之所以掛零是為了建立新的制度，如今北市招商六都第一名，成績還獲頒財政部卓越獎，顯見公開透明、乾乾淨淨的做生意還是可以賺錢的。

而柯文哲也強調，自己做事就是重視對話跟務實，談到遭到猛攻的兩岸議題，柯文哲表示自己是228受難家屬，但當市長是要謀人民福利，而不是將意識形態加到別人頭上。目前台灣經貿有40%與中國有關，這是現況，未來15年中美對抗局勢行程也是現況，台灣該思考的是如何務實處理，雙方互相諒解，但不可將未來壓在別人的善義上，該有的經濟與國防能力都該維持。

除此之外，柯文哲也列舉環南市場、社子島、斯文里三期公宅、仰德大道車禍率下降，以及鄰里交通改善計畫，強調自己最厲害的就是耐心，別人不願意做的他都做，「為什麼（過去的政府）不去做，因為沒把人民的問題放心中。」

姚文智主打黑柯牌

姚文智整場發表會中依然猛攻柯文哲， 猛攻柯文哲競選經費、房產、大巨蛋與轉型正義失言風波，「這麼多天來無法說明代表柯文哲說謊，「500萬小吃店收據也沒回答」、「你都說別人都在撈，就你沒在撈，請趕快說明」、「你比馬英九還不如」，姚文智也強調婦聯會都是民脂民膏，「如果全拿回來，可以蓋你沒蓋的捷運，你沒蓋的公宅」。

除此之外，姚文智也提出自己的政見「東區大公園」與「淡水河岸SKYLINE」，上任後會直接解約大巨蛋，提出「東區大公園計畫」，從台北機場、松菸文創、大巨蛋、光復國小、市議會一直到市政府前面廣場，面積是大安森林公園的3倍大，由忠孝東路貫穿，並架構人工基盤「台北之翼」在忠孝東路上。「所有問題都會解決」、「我這張圖是哈佛的設計師畫的」。

姚文智也提到淡水河岸改造，但是淡水河雖然不臭但也沒什麼看頭，這個問題姚文智也提出解決方案，稱為「淡水河岸SKYLINE」，由政府進行水岸第一排的公辦都更，將9米以下容積獎勵給在地住戶，9米以上則跨越環河北路，變成新的商店街，將變成新的無障礙空間，從水面上看過來就是美好風光，將吸引大企業進駐，「我們可以在水岸邊啜飲一杯咖啡」。

李錫坤主打夜間經濟

相比於姚文智，李錫錕並不批評柯文哲，他認為柯文哲是繼前台北市長高玉樹殺出戒嚴重圍後，60年來代表政治文化的改變的新開始，但沒能力帶來之後的重大改變。他認為從柯文哲的演講可看出，報告很扎實但太瑣碎，「用簡單數學觀念來看，柯文哲作事是1到2、2到3，走一百步才能到一百分」。

李錫錕認為，台北市的價值觀不是這樣，必須要有大破大立，就跟每個成功企業一樣，「我希望我的政治文化的改變，是1變成2，但2變成4，4變成16，16乘以16等於256」。而突破點就是夜間經濟，例如營業稅減半、不收娛樂稅、公車捷運24小時不停歇，而在台北市青年失業率最高的背景下，夜間經濟可創造無數工作機會，許多年輕人將受惠。「只有李錫錕可以做到。」

吳蕚洋主打蜂蜜檸檬

吳蕚洋說，施政者要慈悲為懷，若首長慈悲，底下團隊自然也變得慈悲有智慧，除了「人心的改造」，吳蕚洋也大打交通與蜂蜜檸檬牌，主張設立快速公車、機車專用道，並導入AI系統來控制交通號誌變更，節省離峰時車輛等待號誌的時間；主張政府帶頭開發家庭用氫燃料發電機與提升機車安全，例如用陀螺儀讓機車不會跌倒，「讓人民安全，促進產業升級，更能外銷。」

吳蕚洋也強調，這2天蜂蜜檸檬很夯，主張市政府應提供便宜又方便的蜂蜜檸檬，讓市民常保健康，遠離所有病苦，又能學到養生，一併解決健保財務問題跟常照問題，「你相信我，這個一定是有它的效果」。