北市政見發表會》談兩岸問題 柯P：表達善意也要準備國防

台北市長候選人柯文哲今天（11日）出席台北市長選舉公辦政見發表會。（記者叢昌瑾攝）

2018-11-11 16:44

〔記者沈佩瑤／台北報導〕針對兩岸關係，台北市長柯文哲今在公辦政見發表會上重申，但中國籍配偶在台灣約37萬人，加上他們的孩子人數更多，且台灣對中國的貿易佔40%，這些不管如何都無法否認，不過「國防」安全該準備的就要準備，而無論是城市交流、經貿交流，台灣都應表達善意。

公辦政見發表會下午2點展開，柯文哲在第2輪政見發表中談及兩岸關係。柯表示自己身為外科醫師，擁有務實跟對話的特色，即使遵守SOP，也會依照不同的疾病遵守不同SOP，並同時要跟病人和家屬對話溝通，所以應該把這2個原則帶到政治。

此外，政治上應該要尊重專業，今年7月颱風「瑪莉亞」襲台要不要放颱風假就是一個很典型的例子，明明沒有達到颱風標準，只有台北跟基隆不放，就是尊重專業。

話鋒一轉，柯表示在處理世大運和兩岸上，他也是秉持相同原則，舉辦世大運的目的是希望爭取國際生存空間，我們也是很成功做到了。

至於兩岸間係，柯直言1949年來了200萬外省人，而後又陸續開放探親，現在中國籍配偶在台灣約37萬人，加上他們的孩子人數更多，且台灣對中國的貿易佔40%，這些不管如何都無法否認，不過「國防」安全該準備的就要準備，而無論是城市交流、經貿交流，台灣都應表達善意。

柯表示，在島內分出敵我只是自找麻煩，且在中美對抗的國際局勢下，台灣應當要思考如何務實處理兩岸關係，「我不樂見兩岸關係越來越緊張」，例如中客不來，如果是因為政策，可以透過談判處理，但如果是因為中國人不喜歡台灣而不來，那才是嚴重。

他再次提到自己曾在2014年提出「互相認識、互相了解、互相尊重及互相合作」4個互相，到了2017年又多1個「互相諒解」，因為雙方都有各自的內部問題跟困難 所以兩邊交往應秉持互相諒解態度。

柯也強調，還是一句話，終究沒有人把自己的未來壓在別人的善意上，所以經濟跟國防都要準備，我們自己要自立自強，經濟要維持一定水準，兩岸之間和平是目標，要務實地處理問題，要表達善意，但該做準備還是要做準備，就像他常說的，「以簡單的心靈面對複雜世界。」