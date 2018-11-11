北市政見發表會》姚文智轟柯文哲 比國民黨還國民黨

台北市長候選人柯文哲、姚文智、李錫錕及吳萼洋等人，今天（11日）陸續出席台北市長選舉公辦政見發表會。（記者叢昌瑾攝）

2018-11-11 16:04

〔記者周彥妤／台北報導〕台北市第7屆市長選舉公辦政見發表會今天下午登場，民進黨台北市長候選人姚文智第一輪發表，再將砲口對準市長柯文哲。姚批，柯標榜「超越藍綠」，卻「忽藍忽綠」，且種種事件顯示，不但沒以身作則，更以身試法；北市2015年至2017年重大公共建設預算執行率，在六都敬陪末座，遠不如中央90%以上，「你比馬英九還不如，你的作為比國民黨還國民黨」。

台北市第7屆市長選舉公辦政見發表會今天下午2時登場，採2輪方式進行，每位候選人進行2輪政見發表，發言順序依現場抽籤序號，每位候選人每輪各有12分鐘時間發表政見。

除國民黨候選人丁守中以強碰造勢大會為由缺席外，其他候選人都親自上陣。出場順序分別為無黨籍李錫錕、無黨籍吳蕚洋、國民黨丁守中、無黨籍現任市長柯文哲、最後為民進黨候選人姚文智。

姚文智第一輪登台表示，剛才聽到柯市長說要改變政治文化，秉持公開透明原則，這番話4年前我們都聽過，但真正落實究竟有多少？

姚指出，柯剛才批評2014年連勝文帳戶申報問題，但根據監察院資料，柯文哲2014年選前半個月，對外稱關帳不再接受捐款；然而，事實上，帳戶還是有現金流入，合計總額1564筆，總金額929萬餘元。

姚文智說，「事情經過4年，你都不知道？」上週自己開記者會提醒柯，結果說要詢問當時競選總幹事姚文明，「你指責連勝文，為何這次推給姚立明？」況且，這麼多天柯無法說明，顯然是說謊，雖然柯並未違法，但是政治誠信有問題，完全是假話。

此外，柯對於外界質疑的1張500萬元的小吃店收據，也沒辦法回答，「請你趕快說明清楚，你告訴大家」，柯說別的政治人物都在撈，只有自己沒有，但這些資料都是來自監察院，上網公開都可以看到。

姚文智說，自己跟太太小孩就擁有一棟房子，座落在辛亥路四段，坪數39坪；媒體報導自己在大安區有5筆土地，那是報導錯誤。

他也追問柯文哲及其他候選人，每個人房產都應該接受大家檢驗，「我請問柯市長你有幾棟房子，可不可以告訴大家」，並要柯在第二輪回答，「這個問題很好回答」。

姚文智說，柯屢屢宣稱要改變政治文化，標榜「超越藍綠」，其實正好是「忽藍忽綠」、「又藍又綠」。

姚文智日前屢屢對外批八德大樓是國民黨不當黨產，由於今天發表地點正好在八德大樓，姚也批缺席的丁守中，「不曉得是否這樣丁委員不敢來？」

話鋒一轉，姚文智再批柯選前稱要收回劍潭青年活動中心，選後卻是專簽賤租，之前為了聲援婦聯會，說出「現在好好的，管它過去怎麼樣？」都不是追求轉型正義的態度。

姚文智說，轉型正義正是為了擺脫糾纏，讓社會走向正常軌道，毫無疑問動作要快，把不當黨產歸還人民，尤其婦聯會資產將近400億，當然要歸還給人民，「可以蓋柯市長四年都沒有蓋的捷運」，八德大樓也可以當成高齡長照中心，「姚文智都已經做好準備」。

姚文智也一一舉例，柯文哲花4000多萬元拍了7部片當網紅，還以9點多萬元決標，擺明迴避採購法，「假公濟私當網紅」；日前違法使用七星公園，把罰金當租金，「不是不能用，但是為何要違法，別人不能用公園你可以？」面對質疑，就說法律不合時宜；另外，還為了昨天市府廣場前的造勢晚會，透過公務系統動員，要求公務員要參加。

尤其，還頻頻對外宣稱還債520億元，但明明就是靠著440億元超收稅額以及「借A還B」挪用基金，「怎麼還有臉剛才說一遍」，「你不是以身作則，而是以身試法」。

姚文智也說，4年來，柯文哲重大公共建設預算執行率滿江紅，更在六都敬陪末座，四年來看到柯真正工程執行率其實是滿江紅，從2015至2017年，中央政府平均執行率都達90%以上，但台北市敬陪末座，只有50%多，「你比馬英九還不如，你的作為比國民黨還國民黨」。