謝志忠、楊典忠競選總部成立 林佳龍到場細數政績

2018-11-11 17:24

〔記者歐素美／台中報導〕民進黨台中市議員謝志忠及楊典忠，今天分別在豐原區及清水區成立競選總部，市長林佳龍到場站台，贈送發粿、包子及青蒜等，預祝兩位議員一路發發發及包中、當蒜，林佳龍並細數山線及海線各項政績，呼籲民眾以選票「支持進步的台中、認真的市長林佳龍」及市議員謝志忠與楊典忠。

林佳龍表示，市府在豐原推動「水岸花都」就是拒絕邊緣化的最具體作法，如果沒有林佳龍當市長，花博就不會在豐原舉辦，市府藉花博整治軟埤仔溪，未來還將延伸至神岡，這就是拒絕被邊緣化的最大戰略。

林佳龍並細數豐原葫蘆墩圳掀蓋、東北街打通、谷關到梨山將行駛中巴、鐵路高架捷運化、台中市第一個社會住宅也在豐原，市府將打造潭雅神豐原為黃金四角，推動豐富專案擴大第二期等；還有三井outlet大型購物中心、捷運中央核定從火車站至台中港，台中機場升格為國際機場，空污改善等山線及海線政績，強調台中市這四年進步看得見。

林佳龍說，「樓仔厝起一半，土水師傳不通換」，進步的台中需要認真的台中隊，選舉不管什麼黨派、族群及階級，就是要選賢與能，「這票蓋下去不是為了不滿什麼人，而是為了社會更好要選擇什麼人」，呼籲民眾做他的分身，選前最後十多天，呼籲大家戴起「進步台中林佳龍」的帽子，為他宣傳；相招去看花博，看見台中的進步；透過網路幫忙宣傳市府的政績，避免市府被抹黑，強調「選著好人才，才有好將來」。