北市政見發表會》嗆前任市長 柯文哲大打招商政績牌

台北市長候選人柯文哲、姚文智、李錫錕及吳萼洋等人，今天（11日）陸續出席台北市長選舉公辦政見發表會。（記者叢昌瑾攝）

2018-11-11 15:59

〔記者沈佩瑤／台北報導〕首場台北市長政見發表會今下午登場，市長柯文哲大打招商政績牌，還嗆前任市長馬英九、郝龍斌執政前2年的招商成績掛零，是因為要「重新建立新的政商關係」，而他之所以掛零是為了建立新的制度，如今北市招商六都第一名，成績還獲頒財政部卓越獎，顯見公開透明、乾乾淨淨的做生意還是可以賺錢的。

柯文哲首先談到，過去20到29歲投票率不到50%，但他2014年可以吸引這麼多年輕人出來投票，正因他當時有很多做法例如不插旗子、不掛布條、公布競選經費，甚至MG149案件發生時，他還公布所有財產，年輕人相信這個不一樣。

柯談到這次選舉也一樣透過海選的方式招募競選團隊，上次還有民進黨幫忙，這次則完全是以海選的方式招募人才，即使初期有些磨合；他並以海選方式籌組財務監督委員會。他也再度質疑監察院費用登記制度，2014年連勝文登記的競選經費竟然比他還低，「我怎麼會服氣？」

柯強調這是一場改變政治文化的運動，他心中的英雄台灣民主先驅蔣渭水說，如果不能改變台灣人的思想文化，就無法改變台灣社會，因此他上任市長之後在北市府引進創新的制度，不管是世大運、台北燈節，都是因為勇於創新。

柯文哲談到，就像新藥上市要臨床實驗，所以很多社會制度也需要實驗，例如北市府堆動的社區保母制度，也是經過實驗，所以身為市長應該創造環境讓公務員勇敢實驗，我在北市府創造一個允許實驗的環境。

柯文哲表示，他當北市長不到4年還了530億元，到底怎麼做到的？只有一個概念就是「勤勞」，從追加預算到預算執行率太低都要專案報告，讓每個單位戰戰兢兢的地做，他上任前資本門的執行率才大概60%，現在這麼努力做也才提升到70%。

柯說，還有很多制度，比方說我當市長我當時的要求，超過2千萬以上不准價格標，要最有利標，因為以前公務員不想負責任，就要用價格標，結果最低價搶標，品質很不好，現在還要同時公布評審委員的名字，甚至隨著標案的金額越高，委員也要越多，並明文規定府內委員幾個、府外幾個，外聘委員要超過一半，開標的時候也不準有人不來。

柯高調說，「我當市長三年，台北是全台灣招商第一名」，明年因為有雙子星，應該也會第一名，這表示公開透明正當當做生意，還是可以賺錢，以前要靠複雜的致政商關係，能來跟政府做生意的就那幾家。

柯指出，以前大家都罵我前兩年招商掛零，但我查過郝龍斌、馬英九前2年也都是掛零，但差別是他們是要建立新的政商關係，而我是要建立新的制度。