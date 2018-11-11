北市政見發表會》這次沒算錯 錕P：我帶來的改變就像16X16=256

李錫錕發於第二輪發表中表示，柯文哲的確代表政治文化的改變，但沒能力做出重大改變。（資料圖）

2018-11-11 15:37

〔即時新聞／綜合報導〕今（11）日下午為台北市公辦政見發表會，無黨籍參選人李錫錕在第二輪發言中表示，柯文哲的確代表政治文化的改變，但沒能力做出重大改變，李錫錕也改正了辯論會中算錯而被嘲笑的數學，稱自己政治文化的改變是「1變成2，但2變成4，4變成16，16乘以16等於256。」

李錫錕針對第一輪發言中稱只有他與無黨籍參選人吳蕚洋到場一事，向台北市長柯文哲、民進黨參選人姚文智道歉。李錫錕表示，柯文哲於2014年確實帶來政治文化的改變，而政治文化正是他這個政治系教授的專業，「這是每年考試的題目」，而政治文化代表一群人對於居住地的未來與個人生命的價值與信仰，是靈魂的力量。

李錫錕表示，柯文哲並非改變政治文化的第一人，高玉樹才是，在當年戒嚴時期殺出重圍，讓台北人永遠感謝他，台北市許多制度都在他手裡創立，柯文哲只能代表事隔60年後的新開始，但沒能力帶來重大改變，從他的報告看出來，他的報告很扎實但太瑣碎，「用簡單數學觀念來看，柯文哲作事是1到2、2到3，走一百步才能到一百分」。

李錫錕認為，台北市的價值觀不是這樣，必須要有大破大立，就跟每個成功企業一樣，「我希望我的政治文化的改變，是1變成2，但2變成4，4變成16，16乘以16等於256」。而突破點就是夜間經濟，例如營業稅減半、不收娛樂稅、公車捷運24小時不停歇，而在台北市青年失業率最高的背景下，夜間經濟可創造無數工作機會，許多年輕人將受惠。「只有李錫錕可以做到。」