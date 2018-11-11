為徐弘庭站台 丁守中、連戰首次合體

國民黨台北市長候選人丁守中今天出席國民黨台北市議員徐弘庭競選辦公室成立，前總統馬英九、國民黨副主席郝龍斌、中央委員連勝文都到場，而國民黨前主席連戰也首次與丁守中合體。（記者鍾泓良攝）

2018-11-11 16:07

〔記者鍾泓良／台北報導〕國民黨台北市長候選人丁守中今天出席國民黨台北市議員徐弘庭競選辦公室成立，前總統馬英九、國民黨副主席郝龍斌、中央委員連勝文都到場，而國民黨前主席連戰也首次與丁守中合體。連戰於台上痛批，台北市長柯文哲都已經選上還在算上次選舉的舊帳，「男子漢大丈夫，你的氣魄、氣概跑到哪裡去了？」連戰說，台北市首善之區，過去為現在打下基礎不容易，但是我坦白說，過去這段時間，台北落後了，推薦自己的同事，個性實實在在的丁守中當市長。

馬英九進場時先向連戰叫聲「連爺爺」問好。馬說，過去這兩年，人民生活真的不好，但政府不斷跟民眾說經濟變好，「這真的是吹牛」他跑了全台各縣市，發現大家民心思變，他問現場民眾現在中華民國最大的政黨是甚麼政黨，民眾回「討厭民進黨」。

馬英九重申，他之前在研討會談到「新三不」，就被總統蔡英文批評是傷害國家主權，「我真的不知道她在講什麼」，而台灣有那麼多需要關心的事，但蔡都沒關心，只關心統獨議題，直說台灣人民根本沒興趣打統獨大戰，而是關心民生跟經濟。